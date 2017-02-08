قانون التأمينات الجديد ينص علي زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 10%

قام ” محمد أبو حامد” البرلماني بالتأكيد علي أن الحكومة علي وشك الانتهاء من المشروع الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية و الذي قد قامت الحكومة بتقديمه خلال لفترة الماضية الي البرلمان ، هذا و الجدير بالذكر أن المشروع قد وصل خلال الوقت الحالي الي الدراسة الاكتوارية . Advertisements

و الجدير بالذكر أن الدراسة الاكتوارية أو ما تسمي بعلم دراسة المخاطر ، هي دراسة تتم بطريقة حسابية و احصائية ذلك من أجل العمل علي تقدير حجم المخاطر التي من الممكن أن تواجه قطاع التأمينات ، هذا بالاضافة الي الأثار التي من الممكن أن تتركها الزياده و التي قد قررها القطاع علي المعاشات .

هذا بالاضافة الي أن النائب ” محمد أبو حامد” و هو الوكيل للجنه المشروعات الصغيرة قد أشار و ذلك خلال التصريح الذي قام به بأن التصريح الصادر من قبل السيد وزير التضامن و الخاص باحتواء القانون لمجموعة من المواد و التي تعمل علي القيام بانشاء هيئة مستقلة خاصة بادارة الأموال الخاصة بالتأمينات الاجتماعية ، و بالتالي فانه من المقر أن تصل النسبة الخاصة بالمعاشات خلال الفترة القادمة الي نسبة 10 % .