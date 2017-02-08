شروط وزارة الهجرة للحصول علي الاعفاء الجمركي لسيارات العاملين بالخارج

قامت السفيرة ” نبيلة مكرم” و هو وزيرة الدولة و المسؤولة عن الشؤون الخاصة بالمصريين في الخارج بالعلان عن وجود شرط وقد وصفته بالبسيط ، و أنه باستطاعه أي من لعاملين في لخارج أو كذلك أي أسرة مصرية تقيم في الخارج أن تعفي من الجمرك الخاصة بالسيارات ، حيث قامت اللجنه التابعه للوزارة و التي تعف باسم ” اللجنه الخاص ببحث الاعفاء الجمركي الخاص بسيارات المصريين في الخارج ، هذا حيث تم القيام بوضع ذلك الشرط البسيط من قبل اللجنه و ذلك من أجل الحصول علي الاعفاء الجمركي للسيارات بالنسبة للمصريين العاملين في الخارج .

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هذا و الجدير بالذكر أن السفيرة ” نبيلة مكرم ” قد قامت بالكشف عن الشرط و الذي قد قامت اللجنه بوضعه مسبقا و ذلك من أجل الحصول علي الاعفاء الجمركي للسيارات بالنسبة للمصريين العاملين في الخارج ، و قد كان الشرط الذي تم توضيحه هو أن يعمل الشخص في الخارج لمده تصل الي سنه و بالتالي فانه يمكنه الحصول علي اعفاء جمركي لسيارة واحدة فقط ، و كذلك فان كل أسرة بالخارج تحصل علي اعفاء جمرك لسيارة واحدة فقط .

هذا و قد قالت السفير خلال التصريح الذي قامت ب بأن الهدف الرئيسي وراء القيام بالاعفاء الجمركي هو العمل علي حماية المغترب و أيضا بالاضافة الي حماية الدولة كما ان السفيرة قد أكدت خلال التصريح الذي قامت به بأنه لا يشترط العودة النهاية للمغترب ، هذا بالاضافة الي انه سيتم تقسيم السيارات الي شرائح بحيث يتم تحديد قيمة من التحويلات النقدية علي كل شريحة .

هذا بجانب أنه قد تم التوضيح من قبل السفيرة بأن الاعفاء الجمركي من قبل الدولة يتم ربطة بالتحويلات النقدية و التي يقوم المغتربين بتحويلها الي البنوك المصرية و ذلك ليتم من خلالها الاستفادة من قبل الدولة و المسهمة في اقامه المشروعات القومية .

هذا و قد تم القيام خلال الفترة الماضية القيام باحالة المقترح النهائي الي وزارة المالي ليخضع الي الدراسات النهائية و أنه سيتم القيام باحالته الي المجلس الخاص بالوزراء و ذلك بعد الموافقة عليه بشكل نهائي ، و من ثم يتم احالته الي مجلس الدولة و بعدها يصل الي مجلس البرلمان قبل أن يتم العمل به .