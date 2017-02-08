نتيجة الشهادة الإعدادية 2017 موقع وزارة التربية والتعليم : نتائج الصف الثالث الإعدادى محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بمحافظة الدقهلية، ظهر على موقع مدرية التربية والتعليم الأن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الدقهلية داخل مديرية التربية والتعليم، حيث تم الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الإعدادية من خلال موقع نتائج مديرية وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، بعد إنتهاء الطلاب بمحافظة الدقهلية من أداء إمتحانات المرحلة النهائية من الإعدادية ، لم يتبقى لدي أولياء الامور والطلاب سوي إنتظار النتيجة للفصل الدراسي الأول الخاصة بابنائهم، والآن يستطيع كل من ينتظر نتيجة الطلاب والطالبات من أجل الحصول على نتيجة درجات الصف الثالث الاعدادي 2017 الترم الأول الخاصة بالدقهلية والخاصة بنتجة أختبارات نصف العام الدراسي الخاص بالشهادة الاعدادية، للصف الثالث الإعدادي يستطيع الحصول على النتيجة عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب، حيث قد أعلن أنه أنتهى وقت الترقب والإنتظار لدي الأبناء والأباء من محافظة الدقهلية بسبب نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية حيث يستطيع الجميع معرفة النتيجة عن طريق الاسم فقط.

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2017:

وردت بعض الانباء عن اعتماد السيد محافظ الدقهلية النتيجة النهائية للطلاب ليتم على الفور رفعها على موقع المديرية الرسمي لتصبح النتيجة متاحة للجميع إلكترونيا، حيث اعتمد السيد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، مؤخرًا نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي لأبناء محافظة الدقهلية، حيث تم الإنتهاء من تصحيح وتجميع نتائج الطلاب، وقد ورد أن نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٦ بالدقهلية متاحة الآن، وقد بلغت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة حوالى ٧٢،٥٪، حيث قد تم الإعلان عن عدد الطلاب والطالبات الذين حضروا الإمتحانات فى الفصل الدراسي الأول حوالى ٩٩٣٩٧ طالبا وطالبة ، وقد بلغ متوسط عدد الطلاب بمحافظة الدقهلية بالصف الثالث الإعدادى الحاصلين على نسبة ٥٠٪ فأكثر من إجمالى المتقدمين لإمتحانات الفصل الدراسي الأول حوالى ٧٢١١٠ طالب وطالبة، بينما كما بلغ عدد الطلاب والطالبات المتغيبين عن أداء امتحانات نصف العام الدراسي ١٨٤٦ طالبا وطالبة .

طريقة معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2017:

يستطيع الآن جميع أولياء الامور من محافظة الدقهلية والطلاب بالصف الثالث الإعدادي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية عن طريق الإنترنت، عن طريق الدخول على الرابط التالى من أجل الاستعلام على الفور عن نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بطلاب محافظة الدقهلية، الترم الأول 2017، عن طريق الدخول على الرابط التالي ، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح: http://natiga4dk.net/ .