بلاغ يتهم مرتضى منصور بإهانة رئيس الجمهورية ويطالب برفع الحصانة عنه

إتخذ النائب العام المصري المستشار ” نبيل صادق ” ، قرارا بإحالة بلاغ تم تقديمه من خلال المحامي المصري ” أشرف ناجي ” ، ضد المستشار ” مرتضى منصور ” رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري والعضو في مجلس النواب المصري للتحقيق ، وذلك بتهمة توجيه الإهانة والتهديد لرئيس جمهورية مصر العربية ” عبد الفتاح السيسي ” ، وذلك في عدد من المداخلات الهاتفية في برامج تذاع على القنوات الفضائية ، وقام النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بتكليف أعضاء نيابة جنوب الجيزة الكلية بفتح التحقيق في هذا البلاغ ، وذلك من بعد قيام النائب العام المصري بإحالة البلاغ إليهم برقم الصادر 548 ، وحمل هذا البلاغ الذي قدمه المحامي المصري أشرف ناجي رقم 3930 .

Advertisements

المحامي أشرف ناجي يطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور:

وذكر البلاغ أن المستشار مرتضى منصور متهم بإهانة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كما قام بتوجيه عدة تهديدات له ، وذلك عقب الإقتراح الذي ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قال أنه سوف يعقد جلسات مع مجموعات الألتراس لسماع مشكلاتهم والعمل على حلها ، وقام المستشار مرتضى منصور بالرد على إقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا بلهجة تهديدية حادة أنه سوف يعقد جلسات مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إذا ما عقد الرئيس السيسي جلسات مع أعضاء من مجموعات الألتراس ، كما اتهم المحامي أشرف ناجي المستشار مرتضى منصور أنه تكلم بألفاظ غير لائقة في مداخلاته التي كان يجريها مع البرامج على القنوات الفضائية عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وطالب المحامي أشرف ناجي في البلاغ الذي قام بتقديمه إلى مكتب النائب العام ، أن يتم إتخاذ قرار سريع برفع الحصانة البرلمانية عنه مرتضى منصور كونه عضو في مجلس النواب المصري ، كما طالب بإحالة المستشار مرتضى منصور إلى المحاكمة في محكمة الجنايات ، هذا ومن المقرر أن تقوم نيابة جنوب القاهرة بتولى التحقيقات في هذا البلاغ بعد إحالته إليهم.