عبدالعال: إبراهيم عيسى يرتكب جرائم تخضع لقانون العقوبات

صرح على عبدالعال رئيس البرلمان المصري ذلك البرلمان الذى انتخب عقب ثورة 30 من يونيو والتى كانت من اعظم الحوادث الكبيرة التى مر بها المواطن المصرى والعربي والتى عقبها اختيار القيادة السياسية الحالية الرئيس السيسي الذى قام بتغيير الواقع المصرى حيث المشروعات القومية والتى تهدف الى تحسين الحياة اليومية للمواطن المصرى ومساعدة الفقراء ومحدودى الدخل ولكن لكل نجاح اعداء على حد قول رئيس البرلمان حيث قال على عبدالعال اليوم فى البرلمان تعقيبا على قضية الاعلامى ابراهيم عيسي ان ذلك الاعلامى يحرض على العنف خلال برنامجة اليومى الذى يقدمة على الفضائية المصرية القاهرة والناس والذى يحمل اسم ذلك الاعلامى حيث يسمى البرنامج مع ابراهيم عيسي وقال السيد على عبدالعال رئيس البرلمان المصرى ان هذا الاعلامى يرتكب يوميا جرائم يعاقب عليها القانون وتصريحاتة تحرض على العنف وقال السيد عبدالعال ايضا ان تلك الجرائم اليومية التى يقوم بها الاعلامى ابراهيم عيسى على حد قول رئيس البرلمان لم ولن تمر مرور الكرام وان ذلك الاعلامى سوف يحاسب على تلك التصريحات.

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قضية الاعلامى ابراهيم عيسي

واضاف رئيس مجلس الشعب على عبد العال اليوم خلال حوارة مع اعضاء البرلمان المصرى فى الجلسة التى عقدت اليوم ان بالطبع حرية الاعلام مكفولة للمصريين ككل وللاعلامين وان الدستور المصرى لم يترك شىء من الحريات والا اعطاها للجميع ولكن ذلك ليس مبررا لاستغلال ذلك فى التحريض على الوضع السياسي بالبلد واستغلال النصوص الدستوريى التى تحمل فى طياتها الكثير من المعانى فى تحويل الامر من الحريةو الا الانفراد بالراى والتحريض على العنف وقال عبد العال ان البرلمان المصرى واعضاؤة سوف يكون لهم رد حاسم فى القريب العاجل على ذلك الاعلامى ابراهيم عيسي وان ذلك البرنامج لابد من ايقافة ومحاسبة الاعلامى بنصوص الدستور والقانون والجدير بالذكر ان الاعلامى ابراهيم عيسي يقوم بدور المنبر المعارض فى الاعلام المصرى منذ فترة تولى تالرئيس عبدالفتاح السيسى القيادة العليا للبلاد واضف على عبد العال رئيس البرلمان ان البرلمان المصرى يسعى دائما الى استقرار الشارع المصرى والحفاظ على امنه وامن مواطنية.