أيمن يونس : باسم مرسى برئ من التصريحات التى صدرت منه عن المنتخب فى مجتمع كثر فيه النفاق

دافع نجم الزمالك الاسبق والشهير الكابتن ايمن يونس عن لاعب الزمالك الحالى باسم مرسي وذلك عن التصريحات التى صدرت عن اللاعب باسم مرسي مهاجم نادى الزمالك الاول ومهاجم المنتخب المصرى ايضا تلك التصريحات التى صدرت عن اللاعب اثناء تواجد المنتخب المصرى فى الجابون لخوض غمار منافسات بطولة كاس افريقيا للامم 2017 والتى اقيمت فى الفتره من الرابع عشر من شهر يناير الماضى وحتى الخامس من شهر فبر اير الحالى والتى استطاع المنتخب الكاميرونى الفوز بلقبها منتزعا الكاس الثامنة من منتخب الفراعنة بعد مستوى مشرف ظهر به كلا الفريقين فى البطولة وخلال جميع المباريات وانه لمن الجدير بالذكر ان اللاعب باسم مرسي عندما ساله احد الاعلاميين فى حوار اجراه معه عن مستوى المنتخب المصرى فى بطولة كاس الامم الافريقية بالجابون رد اللاعب بتصريح ادهش الجميع وهو لا مش متابع والله واضاف ايمن يونس ان ذلك التصريح صدر عن اللاعب بدون قصد وصدر نتيجة غضب اللاعب من عدم مشاركتة مع المنتخب المصرى فى الجابون واضاف نجم الزمالك الاسبق ان باسم مرسي من افضل المهاجمين على الساحة وان بانتظارة مستقبل واعد واضاف موضحا لباسم ان اختيارات المدير الفنى للمنتخب المصرى الارجنتينى هكتور كوبر هى حريتة الشخصية وهو الذى يتحمل نتيجة اختياراتة واضاف ناصحا لباسم مرسي فى مكلمة تليفونية اجراها ايمن يونس مع مهاجم الزمالك باسم مرسي لكى يوضح له بعض النقاط الهامة قال له ان ما ابعده عن المنتخب هى كمية العنف الذى يظهرة اللاعب مع الخصوم اثناء المباريات.

Advertisements

ايمن يونس يدافع عن باسم مرسي

وقال مضيفا ايمن يونس الى باسم مرسي مهاجم الزمالك ان العنف الزائد هو الذى يجعل المدربين يبتعدون عن اختيارة من اجل اللعب وقال يونس لباسم احترم المنافسين وحافظ على الخصوم وسوف ياتيك الفوز لامحاله وقال متحدثا لباسم التزم الهدوء وسوف تحرز هدفا خلال اللقاء القادم مع نادى الزمالك لقاء السوبر المصرى امام النادى الاهلى بالامارات العربية الشقيقة والمقرر اقامتة فى العاشر من الشهر الحالى يوم الجمعة المقبل تلك المباراة التى تحمل طابعا خاصا وتختلف عن كل مباريات القمة بين الفريقين العريقين.