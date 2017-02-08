فاروق الفيشاوى لـ”ON SPORT”: إعلاء القيم بعودة الحضرى

طالب الفنان القدير فاروق الفيشاوى اليوم خلال لقائة مع الاعلامى الاماراتى يعقوب السعدى فى برنامج القاهرة ابوظبى والذى يبث باشتراك بين الامارات ومصر على قناة ابوظبى الاماراتية وقناة اون تى فى سبورت المصرية طالب الفيشاوى ادارة النادى الاهلى بالعفو عن اللاعب عصام الحضرى بعد المستوى الرائع الذى ظهر به اللاعب المصرى والحارس الموهوب والمخدرم مع المنتخب المصرى خلال بطولة كاس الامم الافريقية والتى اقيمت منذ ايام قليلة بالجابون 2017 والذى وصل بها المنتخب المصرى فى النهائى امام منتخب الكاميرون وكان الحارس عصام الحضرى بعد توفيق اللاه من احد الاسباب القوية التى اوصلت المنتخب المصرى الى النهائى بعد تصدية لركلات الترجيح فى مباراة بوركينا فاسو فى الدور نصف النهائى للبطولة واضاف الفيشاوى ان النادى الاهلى كما يعرف العقاب علية ان يبدى التسامح وعلية ان يحقق امنىة اللاعب الاخيرة وهى الاعتزال فى النادى الاهلى ذلك النادى الذى كان من اسباب بزوغ نجم الحارس عصام الحضرى وقال الفيشاوى الفنان القدير ان ادارة النادى الاهلى ادارة واعية تعمل على ارثاء القيم وروح التسامح والود ويتوقع الفيشاوى اخبار سارة فى القريب العاجل من النادى الاهلى بخصوص عصام الحضرى لاعب فريق وادى دجلة الكبير .

الفيشاوى متحدثا عن الحضرى

وقال فاروق الفيشاوى الممثل القدير انه من اشد الفخورين والمعجبين بالحارس المصؤرى عصام الحضرى الذى اصبح مفخرة للعالم العربى كلة واصبح علامة بارزة فى تاريخ حراس المرمى بالعالم اجمع وقال الفيشاوى ان سن عصام الحضرى 44 عاما لم يمنعه من التدريب الجيد والاصرار والمحافظه على مستواة المرتفع ما يجعلى حارس للمنتخب المصرى وهو فى تلك السن المتقدمة بالنسبة للاعب كرة قدم واضف الفيشاوى متحدثا عن لقاءات القمة انه لم يقوم سابقا بالعمل او التمثيل اثناء وقت مباراة قمة بين الاهلى والزمالك وقال لازم اتابع المباراة مش هعرف اشتغل والناديين العرقين دول بيواجهوا بعض وشدد الفيشاوى فى نهاية حديثة ان لقاء القمة القادم سوف يكون قويا وممتع وتمنى ان تظهر الكرة المصرية بشكل مشرف بالامارات.