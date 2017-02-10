اتفاقيات جديدة بين وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة

قامت وزيرة التضامن الاجتماعي –غادة والي – بتوقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس مجلس الادارة وهذا الاتفاق يرمي الى تدعيم حقوق المرأه وحمايتها اجتماعيا والتاكد من حصولها على الخدمات المقدمة لها بالشكل الانسب ,كما يهدف البروتوكول الى اصلاح السياسيات والبرامج المقدمة للمرأة لتوافق احتياجاتها والتقدم والتغير فى الظروف المحيطه ,وهناك عدة محاور لتنفيذ هذا البروتوكول منها مثلا تسيير البرامج والسياسيات التي تخدم المراة والمشورة والاقتراحات حول وضع قوانين جديد تسهل حصول المراة على حقوقها.

وفي تصريح لها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي انه يتم الانتهاء من وضع دليل يتضمن كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمرأة كما يحوي تعريف المرأة بالحقوق الدستورية الخاصة بها في جميع نواحي الحياه كما يهدف الى رفع وعي مقدمي الخدمات والكلفون بتنفيذها للمرأة المصرية ,وأكدت على وجوب تفعيل دور الشباب المتطوع في عملية الاهتمام بالمرأة المصرية وخاصة المعيلة ,وذلك عن طريق مراقبة ومساعدة جهات التنفيذ ,وذكرت والي ان هناك مراكز استضافة للمراة تابعه للوزارة سيتم استغلالها في تنفيذ هذا الفكر .

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وعلى الجانب الاخر قالت مايا مرسي ,رئيسة المجلس القومي للمرأة , أن هذا البروتوكول سيمكن المجلس من مساعدة الوزارة في توصيل الخدمات المقدمة الى كافة المنطق لتسهيل حصول المرأة عليها حيث تنتشر فروع المجلس في المحافظات ,وسيقوم المجلس بالتركيز على تسهيل حصول المرأة على الاوراق الثبوتيه والتي بدونها لن تستطيع الحصول على اية حقوق من حقوقها وأكدت ان هناك الكثير من النساء لا يسهل عليهم الحصول على الاوراق.

وعن سؤالها عن دور المجلس في تمكين المرأة اقتصاديا قالت مايا مرسي أنه سيتم عمل مسح عن الاعداد الفعلية للمرأة المعيلة وذلك تنسيقا مع الجهاز المركزي للتعئبة العامة والاحصاء ,وسيتم الربط بين البرامج المقدمة لمحو الامية من كلا الطرفين كما سيقوم الطرفان بادارة الاسواق سواء الموسمية او الدائمة لمساعدة المرأة في تسويق منتجاتها وزيادة فرص الاستفادة منها سواء خارجيا او داخليا .

كما ذكرت مرسي أنه تم التعاون بين المجلس و الوزارة لتنظيم معرض “ديارنا” ,كما تم الاتفاق على خطط تنموية وخدمية للمرأة في المناطق العشوائية ,وبنية المجتمع الخطرة كما بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي مع المجلس القومي للمرأة طرق جعل نشاط “الرائدات الريفيات” نشاطا دائما حيث يعتبر هذا النشاط وسيله هامة لوصول الخدمات والتوعية الى القري والنجوع.