حالة الطقس ودرجات الحرارة على جمهورية مصر العربية اليوم الخميس 9-2-2017

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن توقعات خبراء الطقس بالهيئة لحالة الطقس في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في طقس اليوم الخميس الموافق 9 من شهر فبراير عام 2017، ودرجات الحرارة المتوقعة على جميع مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، ونقدمها لكم متابعينا الأعزاء في خذا التقرير التالي: حيث أنه يتوقع خبراء عيئة الأرصاد للجوية أن يكون الطقس السائد على جمهورية مصر العربية اليوم الخميس معتدل على سواحل البلاد الشمالية، بينما يكون الطقس مائل للدفء على محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة وذلك وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، فيما يكون الطقس السائد على محافظات جنوب الصعيد دافئ وذلك خلال ساعات النهار، بينما يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، هذا وتقل الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية الكثيفة وذلك على محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ومدن القناة وصولا إلى محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء.

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درجات الحرارة المتوقعةعلى جمهورية مصر العربية اليوم الخميس 9-2-2017:

كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية وجود السحب التي تكون منخفضة أو متوسطة وذلك على شمال البلاد، أما الرياح التي تسود جمهورية مصر العربية يكون أغلبها إتجاهها جنوبية غربية وتكون خفيفة إلى معتدلة، وتنشط هذه الرياح على البحر الأحمر وتتسبب هذه الرياح في إضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، أما بالنسبة إلى حالة البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، حالة الطقس السائدة على البحر المتوسط اليوم تكون حالته خفيفة إلى معتدلة ويتراوح إرتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف متر، وتسوده رياح سطحية يكون إتجاهها جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة ويتراوح إرتفاع الأمواج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، بينما تسوده رياح سطحية يكون إتجاهها شمالية غربية، ونقدم لكم الآن بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على عدد من مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية اليوم الخميس الموافق 9 من شهر فبراير الجاري: