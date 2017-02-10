أخر المستجدات حول حادث وفاة طلاب كلية صيدلة الاسكندرية المأسوي : التفاصيل الكاملة

تعرض الاتوبيس الناقل لبعض طلاب كلية الصيدلة بجامعة الاسكندرية لحادث انقلاب منذ أيام – تحديداً مساء الجمعة الماضية – وذلك على طريق نويبع اثناء عودتهم من رحلتهم الى سانت كاترين اثناء عطلة أجازة نصف العام ,وقال “كريم غازي” الطالب بكلية الصيدلة ومقرر أسرة احسان بالكلية ذاتها والذي يتواجد معهم بالمستشفي :أن هناك حوالي 30 من اجمالي المصابين قد تم شفائهم وخروجهم من مستشفي سموحة والذي انتقل اليه الطلاب المصابون بعد الحادث ,وأنه مازال هناك 5 طلاب يخضعون للعلاج ولكن حالتهم الصجية ليست بالسيئة وفي تحسن كما ذكر أن هناك عدد من الطلاب فضل أولياء أمورهم نقلهم الى مستشفيات خاصة ليخضعن للعلاج ,وأكد غازي أن المتوفيين عددهم 10 منهم سائق الاتوبيس وذلك اثر انقلابهم وخروجهم عن الطريق .

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كما ذكر كريم غازي لـ ” مصر365 ” أن الطلاب المصابين يخضعون لعميلات بسيطة تتضمن كسور وعمليات تجميل وعدد منهم داخل العناية المركزة ولكن في تحسن كبير وأنه قد توفر لهم جميع الاحتياجات الضرورية , وذلك ردا على المبادرة التي أطلقها شباب اسكندرية لمساندة زملاءهم وأصدقاءهم.

وذكر الطالب “محمد غلاب” في لقاء مع مصر365 أن معظم الطلاب كانوا من الدفعة الثالثه لكلية صيدلة بالاضافه الى ذويهم ,كما أكد ان المصابين قد ذكروا له ان السبب كان واضحا منذ بداية طريق عودتهم مؤكدين ان هناك عطل فني في الفرامل ولكن استمر السائق في القيادة حتى يتمكن من الوصول الى منطقة يسهل بها التواصل مع فنيين ,ولكن القدر شاء أن يلقي حتفه .

و ذكر غلاب أن هناك عدد من اولياء الأمور قد تقدموا بشكاوي ضد الشركة المسؤلة عن الاتوبيس الذي اقل الطلاب مؤكدين ان هذا العطل الفني لايجب أن يحدث أبدا ,ولا يجب السماح بقيادة اتوبيس قابل للعطل ينقل طلاب وأضاف غلاب أن الاتوبيس بالفعل قد تعطل بهم اثناء طريق الذهاب ولكن لم يصلحه أحد وزادت المشكله عند الرجوع وحدث ما لم نكن نرجوه أبدا,حيث توفي أصدقائنا والذين كانوا على علاقه قريبه بنا.

وفجر غلاب مفاجأة قائلا :ان الاتوبيس الذي تم نقل الطلاب به لم يكن الاتوبيس المتفق عليه من الاساس وان الشركة تتحمل مسؤلية اختيارها ولذا سيقوم اولياء الامور باجراءات شديدة.

واشتد حزن غلاب حين قال :كان فيه تلاته من اصحابي فى المتوفين والمحزن ان في تلاته توفوا اخوات اساميهم الاء وخالد وسالي محمد معاون وللاسف لسه ملقوش جثة سالي وفي اتنين بردوا كانوا اخوات.

وقالت الدكتورة ايفان سعد ,عميد كلية الصيدلة ,أنه تم الاعلان عن حالة حداد بعد الحادث ولمدة 3 أيام حزنا على ضحايا الحادث المنكوب ,من جانبه طلب العقيد طلعت مدير التربية العسكرية في جامعة الاسكندرية باخبار طلاب التربية العسكرية بالحادث صباح السبت وذلك اثناء إلقاءه المحاضرة الخاصة ببدأ الدورة مما اثار حزن جميع الطلاب وطلب منهم العقيد الوقوف حدادا على الطلاب وقراءة الفاتحة.

و أشارت التحقيقات ان سبب الحادث كان عطل فني فى الفرامل ,كما أشارت الى ان هناك عدد من الطلاب المفقودين جاري البحث عنهم ,وذكرت ان الاتوبيس قد تعرض لانزلاق من على الطريق وسقط لحوالى عشر أمتار وانقلابه اكثر من مرة ,والمؤسف أن هناك طفل يدعي خالد محمد معاون يبلغ من العمر 10 سنوات توفي نتيجة صدمة عصبية مما يدل على بشاعة الحادث وأنه مأسوي بكل ماتحمله الكلمة.