نتيجة الشهادة الإعدادية 2017 : بالأسم الثلاثي ورقم الجلوس بجميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2017 الصف الثالث الإعدادي ، ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادى الترم الأول بعدد كبير من محافظات مصر، ويمكن لأولياء الأمور والطلاب معرفة النتيجة عن طريق الأسم الثلاثي للطالب أو عن طريق رقم الجلوس الخاص به في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، عن طريق الدخول على أحد الروابط التالية الخاصة بالمحافظة التابعة له، حيث يتم الدخول على رابط موقع مديرية وزارة التربية والتعليم التابع لكل محافظة يوجد بها الطالب، حيث يمكن حاليًا الإستعلام عن طريق الروابط التالية عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2017 الفصل الدراسى الأول، حيث ظرهت على موقع مدرية التربية والتعليم نتائج امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادى الترم الأول رقم الجلوس في مدريات التربية والتعليم بجميع المحافظات المصرية، وفى هذا المقال سوف تجدون تحديث مستمر لنتائج الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات.

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نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس 2017:

أنتهى طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادى من أداء إمتحانات الفصل الدراسى الأول في وقت، ولم يتبقى أمام الطلاب والطالبات بجميع المحافظات المصرية المقررين بالشهادة الإعدادية 2017، سوى إنتظار نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية 2017، حيث وردت بعض الأنباء أن نتائج المرحلة الثالثة من التعليم الإعدادى بجميع محافظات جمهورية مصر العرية قد تقرر أن تظهر فور الإنتهاء من عملية تصحيح الأوراق ورصد الشهدات وتوقيع محافظ كل محافظة على مستوى الجمهورية على النتائج النهائية للشهادة الإعدادية، وقد أعلنت بع الصحف ان نتيجة تالتة إعدادى سوف تظهر على موقع مدرية التربية والتعليم بحد أقصى أسبوع من انتهاء الطلاب والطالبات من أداء آخر أيام الإمتحانات الخاصة بهم، حيث يكون ذلك مخالفًا لطبيعة تصحيح أوراق طلاب باقى مراحل النقل بوجه عام التي تتطلب وقت أكبر فى عملية التصحيح.

إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2017:

تم الإعلان مؤخرًا عن إنتهاء أغلب اللجان على مستوى مدرية التربية والتعليم الموجودة فى كل محافظة على حدا من محافظات مصر من جميع الأعمال التى تتطلب منهم من أجل إعلان النتيجة النهائية للشهادة الإعدادية، حيث أنتهت معظم اللجان من عملية تصحيح كراسات الإجابات كما تمت عملية المراجعة وتجميع ورصد درجات الطلاب والطالبات لجميع المواد الراسية المقررة، وذلك من أجل رفع النتيجة إلى كل محافظ تابع لكل محافظة موجودة على الأراضي المصرية لإعتماد النتيجة، ثم تأتى خطوة نشر النتائج على الموقع الرسمي الخاص والإلكترونى للمديرية التعليمية والمقرر لكل محافظة على حدا، ثم تأتى الخطوة الأخيرة وهي إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل رسمي داخل المدارس فى اليوم التالي لإعلانها على الموقع الإلكترون الخاص بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات المصرية:

يمكن الآن لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في أى محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية الفصل الدراسي الاول 2017 عن طريق الدخول على الروابط الخاصة بموقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة المدرسة التي مقيد بها الطالب أو الطالبة، حيث يتم الدخول على الرابط والإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس أو الأسم الثلاثى، ونقوم بنشر روابط النتائج من جميع المحافظات بشكل مستمر فى حالة ظهورها فى هذا المقال كما يلي:

في حال عدم وجود روابط للنتيجة فانتظر حتي تظهر وسيتم تحديثها فوراً.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادى الجديد: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الاحمر: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسى مطروح: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسماعيلية: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط: النتيجة ظهرت من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية: النتيجة ظهرت من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية: النتيجة ظهرت من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية: النتيجة ظهرت من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج: النتيجة ظهرت من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ: النتيجة ظهرت من هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا: قطاع الشمال من هنا وقطاع الجنوب من هنا والقطاع المركزى من هنا .

مع تمنياتنا أسرة موقع “مصر365” للجميع بالتوفيق والنجاح.