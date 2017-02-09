نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة البحيرة الترم الاول برقم الجلوس نتائج الصف الثالث اعدادي بالبحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة، ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادى بمحافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول، حيث بلغت نسبة نجاح طلاب وطالبات محافظة البحيرة بالمرحلة الإعدادية لتالته اعدادى حوالى الترم الأول 67.31%، وبعد أن اعتمد السيد محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول بمحافظة البحيرة، تم الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادى على موقه مدرية التربية والتعليم التابع لمحافظة البحيرة، حيث اعتمد النتيجة النهائية لطلاب وطالبات المرحلة الإعدادية السيد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، ويمكن الآن لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول عن طريق الأسم الثلاثى ورقم الجلوس على موقع مدرية التربية والتعليم التابع للمحافظة

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة البحيرة:

تم الإعلان رسميًأ عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى بمحافظة البحيرة الترم الأول رقم الجلوس على الموقع الإلكترونى للمحافظة بعد أن اعتمد النتيجة النهائية السيد المحافظ، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية للترم الأول حوالى 82 ألفًا و692 طالبًا وطالبة، وقد ورد أنه قد حضر منهم بالفعل لأداء الإمتحانات حوالى 81993، وبعد إعتماد النتيجة ظهر أنه قد بلغ عدد الطلاب والطالبات الناجحين بالشهادة الإعدادية بالبحيرة حوالى 55188 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 31.67%، كما أنه قد تم اعلن رسميًا السيد “محمد كامل صبرى”، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن ترتيب إدارات محافظة البحيرة، حيث حصل على المركز الأول إدارة دمنهور التعليمية بعد أن بلغت نسبة نجاح الطلاب والطالبات فيها حوالى 11.88%، ليأتى فى المركز الثانى إدارة كوم حمادة حيث بلغت نسبة النجاح فيها حوالى 56.74%، بالإضافة إلى إدارة إيتاى البارود الذى احتلت المركز الثالث على مستوى إدارات المحافظة بنسبة 82.73%.

رابط نتيجة إعدادية البحيرة 2017 الترم الأول:

يستطيع حاليًا جميع الطلاب والطالبات وأولياء الامور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الدخول علي رابط البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث يمكنكم الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2017 محافظة البحيرة عن طريق الاسم الثلاثى ورقم الجلوس، كما يمكن للجميع فى حالة مواجهتكم اى مشاكل فى كيفية الحصول على نتائجكم الخاصة أو نتائج أبنائكم من طلاب الصف الثالث الإعدادى بمحافظة البحيرة ترك تعليق على المقال بحيث يضم كلاً من الاسم ورقم الجلوس وسوف يقوم فريق العمل بالرد عليكم بالنتيجة ان شاء الله، حيث لا يوجد أى رابط خاص للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بطلاب وطالبات محافظة البحيرة غير رابط بوابة البحيرة الالكترونية ويمكنكم الوصل إليه عن طريق الضغط على الرابط التالى: http://www.vetogate.com/custom/primary2017/19/#.WJrfh_J8tVh .