القوى العاملة تعلن عن 3 آلاف و315 فرصة عمل متوفرة خلال فبراير

ننشر لكم علي موقع “مصر365” قائمة بأكثر من “3315” فرصة عمل خلال الشهر الجاري بعد أن أعلنت النشرة القومية للتشغيل بوزارة القوي العاملة قائمة بفرص العمل داخل البلاد ولمن يريد التقدم لشغلها عليه التقدم خلال شهر فبراير , وشملت الوظائف على أكثر من وظيفة ومهن متعددة وكانت ابرز الشركات شركة كانستارز لخدمات الأمن والحراسة بمرتبات تصل ال1600 جنيه مع وجود إمكانية للعمل ثمان ساعات و 12 ساعة , شركة جلوبال سيكيوريتى لوجستيك للأمن والحراسة برواتب تصل الي 2000 جنيه , شركة دلتا تكستايل للملابس ,وايضا شركة دايفن وركس للأغذية , وشركة الشروق للامن والحراسة , وغيرها من شركات الحراسة , وشركة بروتكشن للمقاولات والتصميمات .

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الوظائف المطلوبة بشركات الأمن والحراسة

1: شركة جلوبال يكيورتي لوجيستي للأمن والحراسة ومقرها 273 شارع عبد الغني الجسمي التجمع الخامس تطلب 140 فرد أمن من حملة المؤهلات المتوسطة أو الإعدادية برواتب تصل إلى 2000 , مشرفين أمن برواتب تبدأ من 2300 ويشترط حملة المؤهلات المتوسطة , خبرات أمنية ثلاث سنوات , عمال نظامه من حملة الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة برواتب تصل إلى 1500 جنيه ويشترط أن يكون السن م 21-40 وكل عمال الشركة سوف يتمتعون بتأمين صحي واجتماعي وحوافز شهرية .

2: شركة كانستارز لخدمان الأمن والحراسة ومقرها 12 ش أحمد فهيم بالحي السابع بمدينة نصر , وتطلب 100 فرد أمن بمدينة السادس من أكتوبر برواتب 2000 جنيه عمل 12 ساعه و 1500 جنيه لعمل 8 ساعات ويشترط حملة الموهلات الفوق متوسط أو المتوسطة وسن 20 إلى 45 سنة ويتمتع العاملون بالشركة بتأمين صحي واجتماعي بالإضافة إلى المزايا الاجتماعية .

3: شركة الشروق للأمن والحراسة ومقرها 13 أبراج المنتصر بكورنيش النيل بحدائق حلوان , وتطلب 40 ضباط أمن للعمل بمستشفيات الساحل ويشترط مؤهل عالي أو متوسط براتب 1500, وتطلب 50 عامل معاونة للعمل بالمنصورة برواتب تصل الى 2000 جنيه , وتطلب عمال نظافة ولا يشترط مؤهل

4:شرطة ادريسيو للامن والحراسة ومقرها بشار أبو المعاطي العجوزة الجيزة , تطلب 30 فرد أمن للعمل بمدين نصر 100 فرد أمن للعمل بمناطق وسط البلد وتشترط المؤهل عالي أو متوسط وسن 18-45 وتوفر المزايا الصحية والاجتماعية للعاملين بها .

بعض فرص العمل في الفنادق

1: فندق سوليمار مكادي الكيلو 30 علي طريق سفاجا الغردقه, ويطلب الفندق عمال نظافة وعمال زراعة بشرط الخبرة لا تقل عن سنتين ولحملة المؤهلات الفوق متوسطة

2: فندق ماجيك لايف كلاوي ويقع بالكيلو 30 جنوب سفاجا خليج كلادي بالبحر الأحمر , ويطلب مساعد مضيف للمطاعم وضباط أمن ويشترط القراءة والكتابة والسن من 22-30

3: فندق ابيروتيل مكادى بيتش بالكيلو 30 طريق سفاجا خليج مكادي , ويطلب عامل سكن وعمال زراعة ويشترط خبرة لا تقل عن سنتين والسن من 20-25 سنة

4: فندق جاز دار المدينة بالكيلو 67 مرس علم ويطلب عمال تحضير وتجهيز من حملة المؤهلات المتوسطة ويشترط السن من 18-30 ويحدد الراتب بعد المقابلة الشخصية

5: فندق جاز لاميا بالكيلو 67 طريق القصير مرس علم ويطلب عمال تحضير وتجهيز وعمال زراعة ويشترط المؤهلات المتوسطة والسن من 18الى 30 سنة, ويحدد الراتب علي حسب المقابلة .

بالصور القائمة الكاملة بالوظائف المطلوبة

فتح باب العمل علي 8 مهن بالمشروعات القومية بأجور مجزية

وعلي جانب أخر أعلن وزير القوي العاملة الوزير محمد سعفان عن قبول الراغبين في العمل في المهن المعروض وأهمها مهن المعمار بالمشروعات القومية التي سوف تساعد علي القضاء علي بطالة الشباب وتشغيل أكبر كم من الشباب المصري وخصيصا شباب الصعيد وهذا سوف يتم تحت إشراف الهيئة الهندسية بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة , وكل خذا بعد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيس بتوفير فرص عمل وتشغيل أكبر قدر من الشباب وبالأخص محافظات الصعيد بالمشروعات الكبرى وتعتبر المهن المطلوبة الحدادين ومهن النجارة والمبيضين المحارة والنقاشين والعاملين بمهن السباكة والكهرباء ومبلطين السراميك .

ويذكر أن من يريد التقدم لشغل هذه الوظائف التقدم لمدريات القوي العاملة بمحافظات بني سويف والمنيا وسوهاج وقنا وأسوآن والفيوم , وأن كل مدريات القوي العاملة بهذه المحافظات سوف تقوم بالتسهيل علي الراغبيت فى شغل هذه المهن ونفقة النقل علي القوات المسلحة وسوف تكون المشاريح كلها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي ستقوم بتوزيعهم علي كل مواقع العمل طبقا لخطة التشغيل وفقا للتخصاصات المطلوبة.

وأضاف “سعفان”، أن كل مديرية القوي العاملة بهذه المحافظات ستقوم بتسهيل نقل الراغبين علي هذه المهن بوسائل نقل حضارية علي نفقة القوات المسلحة، للعمل بهذه المشروعات بنظام اليومية بأجور مجزية يحددها مقاولي المشروع طبقا لخبرة المتقدم وقدرته على أداء العمل، والإقامة ستكون بموقع المشروع، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي ستقوم بتوزيعهم علي مواقع العمل طبقا لخطة التشغيل وفقا للتخصصات المطلوبة .