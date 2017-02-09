الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم عن وجود نية داخل البيت الأبيض عن إدراج الحرس الثوري الإيراني إلي قائمة الإرهاب الخاصة بالتنظيمات الإرهابية , ولكن الاستخبارات والبنتاغون يرفضون هذه القرارات بشدة , وقد صرح مصدر داخل البيت الأبيض علي أنه قد انتهي زمن السكوت عن التصرفات العدوانية الإيرانية تجاه المجتمع الدولي وأمريكا في ظل ما حدث من الإدارة الأمريكية السابقة , وسوف تكون الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب شديدة في التعامل مع طهران في ظل تهديدها للمصالح الأمريكية , في ظل تساهل المجتمع الدولي خلال الموقف الإيراني , وسوف يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي ضد إيران واستفززتها للمجتمع الدولي , وأول هذه القرارات من المحتمل إدراج الحرس الثوري الإيراني علي قوائم الإرهاب .

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ويذكر أن طهران تواجه عدة اتهامات دولية ومنها دعم عمليات عنيفة وزعزعه امن الشرق الأوسط والمنطقة كما وصفها المتحدث باسم البيت الأبيض بالدولة الراعية للإرهاب بالشرق الأوسط , وقد فرضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات كثيرة بعد أن قامت إيران بتجربة لصاروخها الباليستي الجديد,وسوف تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة علي الجانب الإيراني .

قرار البيت الأبيض بإدراج الحرس الثوري الإيراني علي قوائم الإرهابين

يذكر أن البيت الأبيض ينوي أن يدرج الحرس الثوري الإيراني علي قوائم الإرهابين بعد تخاذل الإدارة الأمريكية السابقة عن ذلك بعد أن تم دراسة هذا القرار ولكن بدون فائدة من هذا القرار علي حد علمها , ولكن في ظل رفض وزارة الدفاع الأمريكية والاستخبارات الأمريكية التي تشك أنه من مصلحة البيت الأبيض وضع الحرس الثوري علي قوائم الإرهاب بسبب فرض العقوبات الأمريكية التي تم فرضها علي إيران الفترة الأخيرة , وقد صرح المتحدث الرسمي باسم البنتاغون أن حرس السوري الإيراني سوف يكون له عواقب كثيرة في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق وغيرها , وأن القانون الأمريكي الذي يخص التنظيمات الإرهابية لا يوجد به أي نص علي محاربة الحكومات الإرهابية ويعتبر حرس الثورة الإسلامية الإيراني يوجد به أكثر من مائة الف عسكري مكون من وحدات بحرية وجوية وبرية وأنها تشارك في العمليات العسكرية تضد تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا والعراق .