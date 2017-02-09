منحة فرنسية تقدمها الوكالة الفرنسية للتنمية لتوصيل الغاز الطبيعي في مصر

قامت الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الأيام القليلة الماضية بتقديم منحة الي مصر وصلت القيمة الخاصة بها الي 68 مليون جنيه و ذلك من أجل العمل علي دعم المشروع الذي يعمل علي توصيل الغاز الطبيعي الي منازل المواطنين ، هذا و الجدير بالذكر أنه قد تم أيضا القيام بتوقيع الاتفاق علي المنحة التي قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة و كان تاريخ التوقيع يوافق 17/4/2016 ، و قد قام الرئيس باتخاذ القرار برقم 308 و ذلك لعام 2017 و الخاص بالموافقة علي توقيع الاتفاقية ، و الذي قد تم نشره في الجريدة الرسمية في البلاد .

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هذا و الجدير بالذكر أنه طبقا للاتفاقية و التي قد قامت الحكومة المصرية بتوقيعها و ذلك مع الوكالة الفرنسية الخاصة بالتنمية ، حيث كان الهدف الرئيس للمنحة و التي قامت اللجنه الفرنسية للتنمية بتقديمها هو العمل علي وصول الطاقة النظيفة بشكل أفضل هذا بجانب العمل علي القضاء علي الفقر و أيضا القيام بتوصيل شبكة هائلة من الغاز الطبيعي و التي من المقرر أن تمد عدد 2.4 مليون وحدة سكنية ، و الجدير بالذكر أن النسبة الأكبر من تلك الوحدات السكنية من المقرر لها ووفقا للجنه أن تكون ضمن الأحياء الفقيرة .

هذا و الجدير بالذكر أيضا أنه من المقرر و خلال لاتفاق الذي قد تم من أجل المنحة أنتقوم المنحة بالعمل علي توصيل نسبة تصل الي 20% من الوصلات و التي قد تم التخطيط لها من خلال المنحة نصف السكان في عدد من المحافظات ، و كان من بين تلك المحافظات قنا و أسوان و سوهاج ، و الجدير بالذكر أنه قد تم تحديد الطبقة من المواطنين التي يجب أن يقوم بايصال الخطوط لهم و هم من يعيشون تحت خط الفقر ، و ذلك في ظل ما يعانية الشعب في الوقت الحالي من الارتفاع الشديد في الرسوم الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي و اتي قد وصلت الي ما يقرب من 1700 جنيه ، الأمر الذي يجعلها عبء ثقيل علي عاتق الأسر التي تقع تحت خط الفقر في عدد كبير من المناطق التي قد تم تحديدها .