ارسال شكوي من قبل الجالية المصرية الي وزارة الخارجية في مصر تتعلق بالقنصليه المصرية

قدمت مجموعة من الشكاوي من قبل عدد من المصريين المقيمين في دولة قطر و ذلك خلال الفترة الماضية ، حيث تم رفع الشكاوي الي وزارة الخارجية في مصر و ذلك لعدد من الاجراءات التي تقوم القنصلية المصرية باتخاذها ، حيث قد تم وصف تلك الاجراءات بعدم مرونتها و سهولتها علي الجالية المصرية التي يقع مقرها في الدوحة .

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هذا و لجدير بالذكر أنه قد قام أحد المصريين الذين يقيمون في دولة قطر في منطقة الدوحة بأنه هناك العديد من المشكلات التي تتعلق باستخراج الصحيفة الخاصة بالحالة الجنائية و ذلك عندما يقرر أحد العاملين الانتقال من عمل عالي أخر ، هذا حيث تقوم السفارة المصرية بالمطالبة من العامل الذي يرغب في الانتقال من عمل الي اخر ضرورة السفر الي القاهرة من أجل القيام باستخراج ما يسمي الفيش و ذلك من قبل وزارة الداخلية ، التي تقوم وزارة الخارجية فيما بعد بالتصديق عليه و من ثم تقوم السفاره بعدها بتسلمه و تقوم بارساله الي الخارجية القطرية .

هذا و قد قام أحد المواطنين المصريين الذي يعمل في قطر بالاعراب عن الغضب الشديد الذي يعتريه من قبل ما تقوم به السفاره المصرية و ذلك لتخاذلها في القيام بانهاء الاجراءات الخاصة بالعاملين في قطر بدون اضطرارهم الي السفر الي القاهرة من أجل القيام بانهاء الاجراءات ، هذا و قد أشار أيضا خلال التصريح الذي قام به بأن مجموعة من العاملين يقومون بدفع مبلغ 500 جنيه الي وسطاء من أجل القيام بانهاء تلك الاجراءات بدلا من السفر الي القاهرة ، حيث يتم انهاء العمل الخاص بهم في غضون ثلاثة أيام .

هذا و علي الجانب الأخر فان السفارة المصرية تقوم كذلك بالعمل علي رفض استخدام الوسطاء خلل القيام بانهاء الاجراءات الخاصة بالعاملين في دولة قطر و ذلك لخوفهم من أن يحدث تزوير في الاجراءات التي ستتم بواسطتهم ، هذا و قد طالب المواطن بضرورة العمل علي تقديم المساعدة من قبل السفارة و ذلك للعمل علي الانتهاء من اتمام الاجراءات المطلوبة بدون الاضطرار الي المعاناه و أيضا القيام بالاستفادة بالنفقات التي يقوم المصريينالعاملين في قطر بدفعها لعدد من الوسطاء من أجل اتمام العمل الخاص بهم .