ارسال شكوي من قبل الجالية المصرية الي وزارة الخارجية في مصر تتعلق بالقنصليه المصرية

آخر تحديث: أخبار مصر
ارسال شكوي من قبل الجالية المصرية الي وزارة الخارجية في مصر تتعلق بالقنصليه المصرية
السفاره المصرية في قطر

قدمت مجموعة من الشكاوي من قبل عدد من المصريين المقيمين في دولة قطر و ذلك خلال الفترة الماضية ، حيث تم رفع الشكاوي الي وزارة الخارجية في مصر و ذلك لعدد من الاجراءات التي تقوم القنصلية المصرية باتخاذها ، حيث قد تم وصف تلك الاجراءات بعدم مرونتها و سهولتها علي الجالية المصرية التي يقع مقرها في الدوحة .

هذا و لجدير بالذكر أنه قد قام أحد المصريين الذين يقيمون في دولة قطر في منطقة الدوحة بأنه هناك العديد من المشكلات التي تتعلق باستخراج الصحيفة الخاصة بالحالة الجنائية و ذلك عندما يقرر أحد العاملين الانتقال من عمل عالي أخر ، هذا حيث تقوم السفارة المصرية بالمطالبة من العامل الذي يرغب في الانتقال من عمل الي اخر ضرورة السفر الي القاهرة من أجل القيام باستخراج ما يسمي الفيش و ذلك من قبل وزارة الداخلية ،  التي تقوم وزارة الخارجية فيما بعد بالتصديق عليه و من ثم تقوم السفاره بعدها بتسلمه و تقوم بارساله الي الخارجية القطرية .

هذا و قد قام أحد المواطنين المصريين الذي يعمل في قطر بالاعراب عن الغضب الشديد الذي يعتريه من قبل ما تقوم به السفاره المصرية و ذلك لتخاذلها في القيام بانهاء الاجراءات الخاصة بالعاملين في قطر بدون اضطرارهم الي السفر الي القاهرة من أجل القيام بانهاء الاجراءات ، هذا و قد أشار أيضا خلال التصريح الذي قام به بأن مجموعة من العاملين يقومون بدفع مبلغ 500 جنيه الي وسطاء من أجل القيام بانهاء تلك الاجراءات بدلا من السفر الي القاهرة ، حيث يتم انهاء العمل الخاص بهم في غضون ثلاثة أيام .

هذا و علي الجانب الأخر فان السفارة المصرية تقوم كذلك بالعمل علي رفض استخدام الوسطاء خلل القيام بانهاء الاجراءات الخاصة بالعاملين في دولة قطر و ذلك لخوفهم من أن يحدث تزوير في الاجراءات التي ستتم بواسطتهم ، هذا و قد طالب المواطن بضرورة العمل علي تقديم المساعدة من قبل السفارة و ذلك للعمل علي الانتهاء من اتمام الاجراءات المطلوبة بدون الاضطرار الي المعاناه و أيضا القيام بالاستفادة بالنفقات التي يقوم المصريينالعاملين في قطر بدفعها لعدد من الوسطاء من أجل اتمام العمل الخاص بهم .

 