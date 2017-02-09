زيادة في أسعار الكهرباء بشهر يوليو القادم

صرح وزير الكهرباء محمد شاكر , عن جهود الدولة التي تضع محدودي الدخل ضمن أولوياتها وعن منظومة الأسعار الجديدة التي سوف تطبق علي الكهرباء بشهر يوليو القادم سيكون الجزء الأكبر في هذه الخطة علي الأغنياء وتكون عادلة علي محدودي الدخل , قائلا محدودو الدخل على قائمة أولويات الحكومة وسوف تراعي الدولة محدودو الدخل في خطط الأسعار القادمة واصف أيها بأنها سوف تكون خطة عادلة , ويذكر أن وزارة الكهرباء حاليا ترعي أكثر من مقترح لزيادة الأسعار في بداية شهر يوليو القادم وسوف تعرض الاقتراح علي مجلس الوزراء لمناقشته , وعلي جانبه سوف يظل الدعم مستمر لمستحقين الدعم فقط من الشعب , ومن المفروض أن تتحمل الدولة الدعم منذ ارتفاع سعر الدولار وتحرير سعر الصرف وقد كان قيمة الدعم الذي تتكبده خزائن الدولة ما يزيد عن 30 مليار جنيه وقد وصل الدعم العام الماضي إلي ما يزيد عن 66 مليار جنيه ولا تريد الحكومة أن تحمل المواطنين أي عبء إضافي بعد زيادة الأسعار .

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وكيل لجنة الطاقة: “كشافي العدادات معندهمش ضمير

كشف عضو مجلس الشعب النائب عصام بركات ووكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب , على أن وزير الطاقة والكهرباء قد أعترف بوجود تجاوزات كثيرة ومشكلات بالوزارة , وأهم هذه المشكلات قراءة العدادات خصيصا العدادات الكودية وسوف يتم تجاوز هذه المشكلات قريبا ولكن قال النائب مش عارفين يحلو الأزمة منذ أشهر وأشار علي حد قوله دول مفيش عندهم ضمير في عملهم وسوف يحاسبوا علي ذلك , وقد صاح بركات في الجلسة لاسابقة من مجلس الشعب الحكومة مش عارفة بتعمل أيه وعايزة الحرق , من بعد قرارات تحرير سعر الصرف بدون دراسة للقرار والسرعة باتخاذ القرار , وطالب بركات بضرورة تفعيل ألقراءات الصوتية التابعة لوزارة الكهرباء وتبليغ المواطنين بقر ائتهم للقضاء على الفساد وحل جميع مشكلات الوزارة .

حزب مصر الأحرار يطالب الحكومة بإعفاء المستثمرين من فواتير الكهرباء أو تخفيضها

وعلي صعيد أخر اكد النائب نعمان فتحي عضو مجلس الشعب عن حزب المصرين الأحرار بمحافظة اسيوط علي ضرورة تشجيع الاستثمار بصعيد مصر ودعم المستثمرين , ويجب علي الدولة ان تدعم المستثمرين وتحديد بصعيد مصر , علي سبيل الأعفاء من الضرائب مثل محافظات الوجه البحري وتخفيضات علي قيمة الأرض المستخدمة في بناء مصنع أو شركة أو غيره , وتخفيض تكلفة المرافقة كالكهرباء والغاز والمياه , وضرورة الاهتمام بالمستثمرين من قبل الحكومة .