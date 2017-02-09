قضايا نصب علي عدد من رجال الأعمال بواسطة مدعي قال أنه أحد أفراد أسرة رئيس الجمهورية

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قضايا نصب علي عدد من رجال الأعمال بواسطة مدعي قال أنه أحد أفراد أسرة رئيس الجمهورية
هيئة الرقابة الادارية

تقدم أحد رجال الاعمال الي هيئة الرقابة الادارية اليوم ببلاغ عن قيام أحد الأفراد خلال الفترة الماضية بالتردد عليه و ادعائة بأنه واحد من أفراد أسرة رئيس الجمهورية ، الجدير بالذكر أن هذا المدعي قد قام بالحصول علي مبلغ من المال و قدره 56 مليون جنيه و ذلك من رجل الأعمال الذي تقدم بالشكوي الي هيئة الرقابة الادارية ، و قد حصل علي هذا المبلغ من رجل لأعمال تحت اسم تبرعات خاصة بعدد من المشاريع القومية و من بينها المشروع القومي المسمي مشروع المليون و نصف فدان.

و قد قامت من قبلها هيئة الرقابة الادارية بالعمل علي اجراء مجموعة من التحريات و الخاصة بجمع المعلومات اللازمة عن هذا الشخص و الذي قام رجل الأعمال بتحرير بلاغ ضده ، و قد أكدت التحريات التي قد تم اجراؤها خلال الفترة الماضية من قبل هيئة الرقابة الادارية بأن الشخص الذي قد تم تحرير البلاغ ضده متهم في عدد من قضايا الخطف و التي قد بلغ عددها تسع قضايا ، هذا بجانب الادعاء المتكرر الذي قام به خلال الفترة الماضية بأنه أحد أفراد الأسرة الخاصة برئيس الجمهورية ” عبد الفتاح السيسي” و ذلك من خلال استخدام عدد من الوسائل و التي قد مكنته من اثبات ادعائه أمام ضحاياه و خداعهم مثل استخدامه للسيارات الفارهه و أيضا استخدام عدد من ضباط الأمن السابقين من أل تأمين الحراسة الشخصية له .

هذا بجانب قيام التهم باستخدام عدد من الشيكات البنكية و التي تبلغ القيمة لتي قد تم ذكرها سابقا هذا بالاضافة الي مجموعة من الفوتير و التي قد تم نسبها الي مجموعة من الجهات الحكومية و ذلك من أجل القيام بشراء مجموعة من المستلزمات الزراعية و ذلك من أجل اثبات ادعاؤه الخاص بمشروع المليون و نصف فدان .

و الجدير بالذكر أنه قد تم خلال الساعات القليلة الماضية القاء القبض علي ذلك المدعي ، بالاضافة الي أنه قد تم ايداعه علي ذمة التحقيقات من أجل قيام نيبه أمن الدولة في التحقيقات في تلك الواقعه ن هذا بالاضافة الي العديد من الجرائم و التي قد نسبت اليه أيضا و منها الخطف و قد تم عرض كافة المستندات و الأدلة و التي من شأنها أن تقوم باثبات كافة التهم التي قد تم توجيهها اليه .

 