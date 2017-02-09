البدء في تطبيق قانون تقييم الأداء الخاص بالموظفين و توضيح عقوباته التي قد تصل الي الفصل

اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الخدمة المدنية الجديد و الذي يحمل رقم 81 لسنه 2016 و الذي من المقرر له أن يتم تطبيقة علي عدد 4 مليون موظف من المقرر أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة ، حيث من المقرر أن يتم تطبيق هذا القانون علي الموظفين في الجهاز الاداري الخاص بالدولة و قد تم اصدار اللائحة طبقا للتصريحات الخاصة بوزير التخطيط ” أشرف العربي” و ذلك خلال المراحل الأخيرة الخاصة بها ، هذا بجانب أنها تنتظر في الوقت الحالي الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء و من المفترض أن تصدر عقب الانتهاء من التعديل الوزاري الجديد .

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هذا و الجدير بالذكر ان القانون في الباب الخاص بالقيام بتقويم الأداء علي البدء في تطبيق النظام الجديد و الذي يقوم علي القيام بتقييم الأداء الخاص بالموظفين و ذلك بعد الانتهاء من صددرو اللائح التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد ، التي سيتم من خلال القيام بعرض الطريقة الخاصة بتقيم الأداء الخاصة بالموظفين و كذلك تعيين العقوبات التي تنتج عن التخاذل في الظاداء و منها القيان بخصم يصل الي 50% أو حتي الفصل من الوظائف .

هذا و طبقا للقانون الخاص بالخدمة المدنية الجديد سيتم القيام علي تقييم الخدمة المدنية للموظفين و الذي سيكون عن السنه المالية لمرتين علي أقل تقدير و ذلكقبل القيام بوضع التقرير النهائي ، هذا بالاضافة الي أن تقييم الأداء سيكون مقتصر فقط علي القائمين علي العمل في الوحدة و الذي سيكون لمدة تصل الي 6 أشهر فقط ، هذا بجانب الي أن الأداءا العادي هو الأساس و الذي سيقوم وفقا له القيام بتقييم الأداء الخاص بالموظفين الأمر الذي سيعمل علي تحقيق الأهداف التي تسعي اليها الوحدة بالاضافة الي العمل علي زيادة الأنشطة و التي يكون التقييم الخاص بها بدرجة ممتاز ، أو كفء و هناك أيضا فوق المتوسط و متوسط و درجة ضعيف .

هذا بجانب أنه ان تم تقديم تقييم عن موظفبدرجة ضعيف لمرتين علي اللجنه الخاصة بالموارد البشرية ، فانه سيتم العمل علي نقل الموظف الي وظيفة أخري تتلائم مع المستوي الوظيفي الخاص به ، و أن تكون المدة لا تزيد عن اشهر كحد أقصي بعدها فان وضح أنه غيرصالح للعمل بها فانه سيتم تحديد خصم يصل الي 50% من الأخر المكمل لعدد 6 أشهر و في حالة اكتشاف أن الموظف غير مؤهل للعمل فانه سيتم فصله بشكل نهائي من الوظيفة .