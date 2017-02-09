فقط فى مصر: فئران تلتهم ملفات قيمتها “مليار” جنيه بمصلحة الضرائب

ويستمر مسلسل الإهمال والفشل فى مصر بشكل غير مسبوق، حيث يتنافس المسؤلين فى مصر على دور البطولة، فقد اعلنت بعض المصادر المسؤولة بداخل مصلحة الضرائب المصرية عن خسارة كبيرة لحقت بالمصلحة بسبب الفئران، حيث تبين مؤخرًا أن عدد كبير من الفئران قد هجم على مصلحة الضرائب وانقض على ملفاتها الضريبية والتهمتها، وبالبحث واتحقيق تبين أن الملفات التى قد قامت الفئران بإلتهامها قد بلغت قيمة المطالبات فيها بعد الفحص والتأكيد أكثر من مليار جنيه، حيث جاءت بعض التصريحات الصحفية والتى صدرت عن بعض المسؤلين بمصلحة الضرائب، إن السبب الحقيقي وراء تلك الكارثة هو الإهمال، حيث تسببت هذه الأفة التى انتشرت فى جميع الأوساط بوجه عام لتعرض مصلحة الضرائب المصرية وتحديدًا ملفاتها إلى ضياع قيمة ضريبية كبيرة ، وقد جاءت التصريحات قائلة: “تم صد هجوم للفئران والزواحف على المقرات، قبل نحو أسبوع، وتم استخدام جميع الطرق لإبادتها”.

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تصريحات مسؤلين مصلحة الضرائب:

بعد الإعلان عن الكارثة الكبيرة التى لحقت بملفات مصلحة الضرائب المصرية والتى تسببت فيها الفئران، جاءت تأكيدات المسؤلين بمصحة الضرائب قائلين: “هناك محاولات لإنقاذ الملفات الضريبية للممولين الكبار من الفئران، ومحاسبة المتسببين في تلفها، خاصة مع ارتفاع معدل استخدام الملفات الورقية في كافة المأموريات مما يجعلها وجبة سائغة للفئران”، حيث أكملت: “هناك إهمال وضياع مستحقات كبيرة على الدولة.

رد فعل المسؤلين بمصلحة الضرائب:

وأكد المسؤلين بمصلحة الضرائب المصرية أنه عندما تم إكتشاف تلك الكارثة التى تسببت بها الفئران تم فحص جميع الملفات الضريبية التى حصل عليها وكانت قد هاجمها الفئران من قبل، حيث تبين لهم أن الملفات تحوى على مطالبات مالية لمصلحة الضرائب بالإضافة إلى مستحقات ضريبية قدرت قيمتها بحوالى 1.1 مليار جنيه، ومن جهة أخري تعمل حايا مصلحة الضرائب على حل تلك المعضلة واتخاذ إجراءات متعددة من اجل أن تتمكن من تحصيل هذه المبالغ الضخمة، وفيما يخص الملفات الكبيرة التى توجد بمصلحة الضرائب تقرر أن يتم نقلها لمركز كبار الممولين.

وجدير بالذكر أنه قد ساد على مصلحة الضرائب حالة من الإرتباك والتخبط في عدد كبير من مأموريات الضرائب المنتشرة بأرجاء مصر، وجاءت مطالبات السادة الموظفين بالمصلحة بتوفير عبوات من الألبان وذلك لحمايتهم من التسمم الذى قد ينتج عن غمر المقرات بكمبيات كبيرة من أجل التخلص من الفئران عن طريق المبيدات.