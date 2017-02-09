وزيرة الاستثمار: الشركات الهندية تستشمر 3.3 مليار دولار في قطاع الصناعات المصري

صرحت وزيرة الاستثمار المصرية ” داليا خورشيد ” ، إن قطاع الصناعات الهندي شريك قوي لقطاع الصناعات في جمهورية مصر العربية ، وأضافت داليا خورشيد أن عددا كبيرا من الشركات الهندية تعمل في جمهورية مصر العربية وهذه المصانع يصل عددها إلى حوالى 7346 شركة هندية، وهذه الشركات تعمل برؤوس أموال ضخمة تصل إلى حوالى 3.3 مليار دولار أمريكي، وهذه الإحصاءات حتى انتهاء شهر ديسمبر الماضى عام 2016، وقالت وزيرة الاستثمار ” داليا خورشيد ” في تأكيد لتصريحاتها لوسائل الإعلام المصرية المختلفة، أن الاستثمارات الهندية داخل جمهورية مصر العربية تكون أغلبها متركزة في قطاعات الصناعة في الدولة، ويبلغ عدد الشركات الهندية التي تعمل في هذا المجال حوالى 1991 شركة هندية، وتصل رؤوس أموال هذه الشركات إلى حوالى 1.048 مليار دولار أمريكي.

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وزير البترول يستقبل وفدا من عدد من رجال الأعمال الهنود بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد قطاع الصناعات الهندي:

هذا ومن المقرر أن تقوم وزيرة الاستثمار داليا خورشيد مساء اليوم الخميس الموافق 9 من شهر فبراير عام 2017، باستقبال وفد يتكون من رجال أعمال الهنود، واتحاد الصناعات الهندي ، وذلك للعمل معهم على دراسة الاستثمارات الهندية في جمهورية مصر العربية، وبحث كيفية زيادة الاستثمارات الهندية في قطاع الصناعات المصرية، كما أنها سوف تعرض عليهم رجال الأعمال الذين يتضمنهم الوفد الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الصناعات وجميع القطاعات في مصر، وفي نفس السياق فقد قام وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس ” طارق الملا ” ، صباح اليوم الخميس وفد يتكون من عدد من رجال الأعمال الهنود بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد قطاع الصناعات الهندي ، وكان على رأس هذا الوفد السيد وكيل وزارة الخارجية الهندية لشئون دعم شراكات التنمية ويدعى ” أجيت جوبتا ” ، المتواجد على الأراضى المصرية في العاصمة القاهرة في زيارة لمصر، وحضر هذا اللقاء السفير الهندي الموجود ادى جمهورية مصر العربية ويدعى ” سانجاي باتاتشاريا ” .