تسرب غاز الكلور السام علي الدائري و تحذير المواطنين من هذا الخطر

أصيب المارة بالقرب من منطقة حدثت فيها تسرب لغاز الكلور السام و التي تقع علي الطريق الدائري ، حيث انتشرت حالة من الزعر التي قد أصابت الجميع اثر ذلك ، و تقع تلك المنطقة تحديدا أمام فندق الماريوت و ذلك قبل منزل السويس ، و نتيجة لتسرب الغاز السام و انتشار الزعر بين المواطنين فقد أدت تلك الأحداث الي حدوث عطل في حركة المرور و توقفها .

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هذا و الجدير بالذكر أن قوات المرور قد قامت بتحذير المواطنين ممن يمرون بتلك المنطقة من انتشار غاز سام و انه لا يجب عليهم القيام بفتح نوافذ السيارات الخاصة بهم لحين تجاوز تلك المنطقة ، و قد قاموا بذلك التحذير حرصا من قبلهم علي سلامة المواطنين المارين بتلك المنطقة ، هذا لحين قيام العمال في تلك المحافظة باصلاح ما قد أدي الي انتشار الغاز السام في تلك المنطقة .

هذا و الجدير بالذكر أن وحدة المرور كانت قد تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغ يفيد بوجود تسريب لغاز الكلور في تلك المنطقة التي تقع علي الدائري ، و الجدير بالذكر أيضا أن قوات الأمن قد هرعت مباشرة بعد تلقيها لذلك البلاغ و اتجهت الي المكان الذي قد تم الابلاغ عنه بانتشار الغاز فيه ، و كان علي رأس قوات الأمن التي قد اسرعت الي منطقة تسريب غاز الكلور اللواء ” عادل زكي” و هو المدير المسؤول في الادارة العامة للمرور و الحماية المدنية و ذلك من أجل العمل علي التعامل مع تلك الحالة و البحث عن حلول فورية لتجنب وقوع أي مشكلات بسبب تسريب الغاز .

هذا و بعد اجراء مجموعة من التحريات من أجل التعرف علي المصدر و السبب وراء انتشار هذا الغاز في تلك المنطقة الي أن توصلت التحريات الي أن السبب وراء تسرب الغاز هو سيارة كانت محملة بأنابيب تحتوي علي غاز الكلور و أنها هي السبب وراء انتشار ذلك الغاز في تلك المنطقة و أنه جاري التعامل مع تلك الحالة خلال الساعات القادمة منعا لحدوث أي خسائر متوقعة أو محتملة .