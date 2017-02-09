الدنمارك تعلن رفع حظر السفر إلى شرم الشيخ ابتداء من اليوم الخميس 9 فبراير

أعلنت السلطات الحكومية في دولة الدنمارك في أوروبا أنها سوف تقوم برفع الحظر الذي قد تم فرضه منذ فترة طويلة، حيث تقرر وبصفة نهائية رفع الحظر والقيود الذي كان مطبق على الطيران إلى جمهورية مصر العربية، وخاصة قيود الطيران على شبه جزيرة سيناء ومدن شرم الشيخ و سانت كاترين ودهب، وقال البيان الذي صدر عن سفارة دولة الدنمارك في جمهورية مصر العربية عبر الصفحة الرسمية الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “، أن الحكومة الدنماركية قد قامت بالتنسيق مع عدة بلدان في شمال قارة أوروبا، وقرروا في نهاية الأمر أن يتم تغيير قرارات حظر السفر إلى محافظة جنوب سيناء فقط، وأضاف البيان الصادر عن السفارة الدنماركية في القاهرة، أن دولة الدنمارك لم تعد تنصح مواطنيها بعدم التوجه إلى مصر، أو عدم السفر إلى مدينة شرم الشيخ السياحية في جنوب شبه جزيرة سيناء، وسمحت بالسفر إلى شبه جزيرة سيناء والمدن السياحبة في جنوب سيناء مثل مدن شرم الشيخ ودهب ومدينة سانت كاترين، وأكدت السفارة أن القرارات الجديدة برفع حظر السفر لجمهورية مصر العربية يعتبر نافذ من تاريخ اليوم الخميس الموافق 9 من شهر فبراير 2017.

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الدنمارك توقفت عن نصح مواطنيها بعدم السفر إلى مصر:

وأوضح البيان الصادر عن السفارة الدنماركية أن السلطات في دولة الدنمارك توقفت عن توجيه نصيحة لمواطنيها ممن يرغبون في السفر إلى مصر، والآن جميع المواطنين يستطيعون السفر إلى جميع المدن والمحافظات في جمهورية مصر العربية بما في ذلك محافظة القاهرة العاصمة ومحافظة الإسكندرية والمدن الساحلية على ساحل البحر الأحمر والأقصر ومحافظة أسوان بالإضافة إلى المدن السياحية في محافظة جنةب سيناء وشبه جزيرة سيناء ككل، ومن الجدير بالذكر أن دولة الدنمارك قد أعلنت منذ ما يزيد عن العام أنها قررت فرض حظر على السفر إلى جمهورية مصر العربية وذلك عقب الحادث الذي استهدف الطائرة الروسية في وسط سيناء، والذي تسبب في إسقاطها بتاريخ 31 من شهر أكتوبر الماضي، وأعلنت السلطات الدنماركية أنها سوف تبقي على التحذيرات الأمنية لمواطنيها بعدم السفر إلى باقى المناطق في شبه جزيرة سيناء إلا في حالات الضرورة.