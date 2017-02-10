اعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن وظائف خالية للجنسين بالمحافظات

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن فى بيان له عن وجود عدد من الوظائف الخالية لشباب من الجنسين الذكور والإناث، حيث يرغب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تعيين عدد من الشباب لشغل الوظائف الشاغرة بداخله، وقد وضح الإعلان أن الوظائف المقدمة يمكن التقديم لها من الجنسين فهى تناسب كلاًمن الذكور والإناث، وأن من تنطبق عليه الشروط المطلوبة سوف يتم تعينه فى أحد المحافظات التالية “القاهرة والجيزة والقليوبية”، وقد جاء فى شروط الوظائف الخالية المعلن عنها أن السادة المتقدمين لابد أن يكونوا من حملة المؤهلات العليا، وقد تقرر أن يتقاضى الفرد المعين بهذه الوظائف راتب قدره 3000 جنيه، حيث يكون هذا المبلغ قبل خصم الضرائب، وذلك عن فترة العمل الكلية التى تحدد أن تكون 45 يوم فقط

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مطلوب للعمل فى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد كبير من الشباب من أجل العمل فى 5000 فرصة عمل، حيث ورد بالإعلان أن من تنطبق عليهم الشروط اللازمة سوف ينحصر عملهم فى المشاركة بالعمل الميدانى المطلوب من أجل جمع بيانات الاسرة التى سوف يتم التدريب عليها، وذلك فى الاماكن القريبة والتى سوف يتم تحديدها قبل العمل، على أن يكون العمل المطلوب خلال الفترة من 19/ 3/ 2017 الى الاحد 2 / 5 / 2017، وجدير بالذكر أن تلك الفترة سوف تضم كلاً من فترة التدريب داخل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة إلى العمل الفعلى المكلف به المقبولين.

يشترط فى المتقدم لوظائف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن يكون حاصلا على مؤهل عال، كما يشترط أن لايزيد سن المتقدم عن خمسين عام يوم التقديم، وقد ورد بالإعلان الرسمي أنه ينبغى أن يكون المتقدم يجيد التعامل مع الحاسب الالى، ويطلب من المتقدم أن يوضح موقفه من التجنيد حيث يجب أن يقدم شهادة تادية الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء منه.

بالنسبة للأوراق المطلوبة من السادة المتقدمين فى الوظائف الخالية المقدمة من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ورد أنه يجب تقديم عدد 1 صورة من المؤهل الدراسى الجامعى للمتقدم، كما يجب تقديم عدد 2 صورة من أصل البطاقة الشخصية، ولابد من تقديم عدد 2 صورة شخصية حديثة للمتقدم.

على من يرغب فى التقدم للوظيفة المقدمة من الإحصاء يرجي منه التقديم داخل مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات والذى بدوره تابع للجهاز ، حيث يكون عنوانه كالتالى: شارع امتداد رمسيس بجوار المحطة الدولية لاتوبيس شرق الدلتا، ويتم استلام طلبات التقديم من الساعة التاسعة صباحا حتى تمام الساعة الخامسة مساءاً