للمرة الاولي : ترام مكيف في مصر بعد عام من تصنيعه في اوكرانيا

صرح “اللواء خالد عليوه” , رئيس هيئه الركاب بالاسكندريه, بانه تم تحديد ميعاد تسليم اول 15 تراما من دوله اوكرانيا الى مصر و بالتحديد محافظة الاسكندرية و ذلك حسب المناقصه التي تمت منذ حوالي عام بين مصر وأوكرانيا , موضحا بان هذا الاتفاق تم تحديدا بين ” هيئه الركاب ” بالاسكندريه و بين ” شركه اينواترانس ” الاوكرانيه , بعدما فازت اوكرانيا بتلك المناقصه التي اجرتها هيئه الركاب لاختيار الدوله المصنعة .

كما بين رئيس الهيئه في لقاء له أجراه بجريده اليوم السابع بان الاسكندريه ستكون قد استلمت 8 وحدات من الترامم المتفق عليه و ذلك بعد مرور 14 شهرا من التاريخ المتفق في العقد , و باقي الوحدات سوف يتم استلامها في غضون عامين كما هو في العقد .

و اوضح ان المده اللازمه لتوريد تلك الوحدات هي 24 شهرا , تبدا مباشره بعد توقيع العقد , و ان سعر الوحده أو الترامم تبلغ حوالي مليون دولار , و تكفي تقريبا 140 راكبا , و هو ترام مكيف و مزود بخدمات ” الانترنت ” و ” جي بي اس ” و للمره الاولي في تاريخ مصر , و لم يتم توقيع اي عقود لتوريدات ترامات جديده منذ 28 عاما .

و اضاف رئيس الهيئه ان تلك العربات الجديده ستنضم الي ترامات المدينه بتكلفه 17 و نص مليون دولار , مأكدا بانن تلك العربات ستساهم في الحد من الاستهلاك الزائد للوقود المدعم , و وضح حد للتلوث البيئي و للمعاناه التي تقع فوق عاتق المواطن و الذي يؤدي بدوره الي حل مشكله المرور .

و قد تم العقد بين الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندريه ومن اوكرانيا شركه “اينواترانس” , يوم الاثنين الماضي و نصص العقد علي توريد 15 وحده , و ذلك بحضور محافظ الاسكندريه اللواء رضا فرحات و “المدير العام للشركه اكرديفارا انا تولي و سفير اوكرانيا في مصر و حضور رئيس مجلس اداره الهيئه اللواء خالد عليوه, و كذلك محمد صدقي الوكيل التجاري للشركه .

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يأتي هذا في اطار الجهود التي تقوم بها مدينة الاسكندرية لتطوير هيئة الركاب والمواصلات العامة للتسهيل على سكان المحافظة ومنها تطوير الترام وجعله اكثر مسايرة ومواكبة للعالم.