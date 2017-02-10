CIA تحذر من تصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” جماعة إرهابية

حزرت وكالة الاستخبارات الأمريكية ” CIA” إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وإدارته الجديدة من نتائج قراراتهم التي تم اتخاذها مؤخرا وأخرها تصنيف جماعه الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا وصرح الخبراء التابعين لوكالة الاستخبارات علي وجود تقرير استخباراتي يؤكد أن من الممكن هذه القرارات تثير ضجة وتفتح ملف التطرف الجديد وتدمير علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بحلفائها , وفي تصريحات أخري لخبراء الوكالة قالت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحول إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعه إرهابية وخضوعها للعقوبات الأمريكية , وقد ذكرت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي بأنه تم تعين فريق بقيادة مايكل فلين مستشار الأمن القومي الأمريكي حول إدراج جماعة الإخوان المسلمين علي قائمة الإرهاب ألخاصة بوزارة الخارجية والخزانة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية , ولم يتضح إلي ماذا ستفعل الإدارة الأمريكية في نهاية هذا الأمر ومواجهة هذا الأمر .

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أنصار جماعة الأخوان المسلمين

صرح خبراء وكالة الاستخبارات المركزية علي أن جماعة الأخوان المسلمين الإرهابية لديها ملايين من المؤديين في جميع دول العالم وقد رفضوا العنف وقرارات إدارة ترامب الجديدة وعن تنظيم داعش صرح أنصار الجماعة أنهم يعارضون كل قرارات داعش وكل أفعاله وقد صرح مسؤول أمريكي عن جماعة الأخوان المسلمين الإرهابية أن عدد قليل من أعضاء الإخوان المسلمين الجماعة الإرهابية التي تم تصنيفها علي أنها جماعة إرهابية من قبل السلطات المصرية بعد تورطهم في إعمال عنف التي تواجد فيها أنار الجماعة والحالات التي تم اعتبارها احتلال من الخارج وتشجيع النزاعات الإرهابية , وقد اعد بعض الخبراء بوكالة الاستخبارات الأمريكية عن وجود بعض أنصار الجماعة في الأردن والكويت والمغرب وتونس وكل هذا سوف يكون ضد الولايات المتحدة في هذه الدول وسوف تجعل عداوة الولايات المتحدة في تزايد مستمر وتزعزع استقرار الأمن القومي الأمريكي والسياسة الداخلية لها غير إثارة غضب المسلمين تجاه الولايات المتحدة الأمريكية في أنحاء العالم .

تمتع جماعة الأخوان المسلمين بشعبية كبيرة بالشرق الأوسط

والجدير بالذكر أن جماعة الأخوان المسلمين تتمتع بدعم هائل بالأخص بالشرق الأوسط وأفريقيا والعرب تحديدا في جميع أنحاء العالم حتي بعد تصنيف جماعة الأخوان المسلمين منظمة إرهابية , وشدد خبراء وكالة CIA الأمريكية علي أنه إذا تم إدراج جماعة الأخوان الإرهابية علي قائمة الإرهاب الأمريكية سوف يضعف الولايات المتحدة الأمريكية ويزيد من أعداءها وسوف يقف زعماء الجماعة ضد أمريكا وسوف يتعاطف الكثير معها وهذا كله سوف يصب في مصلحة تنظيم داعش الإرهابي ومن أجل تجنيد جنود من جماعة الأخوان المسلمين ليصبوا غضبهم تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة تنظيم داعش الإرهابي .