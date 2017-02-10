شركات الطيران الأمريكية تستغيث بترامب لمنافسة شركات الطيران الخليجية

تقدم رؤساء شركات الطيران الأمريكية بشكوة للإدارة الأمريكية الجديدة بالبيت الأبيض لكي يضعوا أمرا في مواجهة شركات الطيران الخليجية وتحججوا بأن هذه الشركات تتلقي دعما خارجيا للمنافسة والسيطرة علي الطيران الأمريكي وسوف يلتقي رؤساء شركات الطيران الأمريكية بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ومن المرجح أنهم سوف يعرضون عليه المسالة الخاصة بالدعم علي حد قولهم حول شركات طيران الخليج الشركات الإماراتية والقطرية وتأثيرها علي الشركات الأمريكية بالخسارة , وقد كانت شركات الطيران الأمريكية ” دلتا , يونايتد , و أمريكان إيرلاينز ” قدموا شكوي إلي وزير الخارجية الأمريكي يحتجون فيها علي الدعم المادي الذي وصفوه بالدعم الضخم الذي تحصل عليه شركات الطيران سواء في قطر أو الإمارات ورفعوا شعار أمريكا أولا وصرحوا أن شركات طيران الخليج قد حصلت علي دعم مادي هائل تجاوز حاجز ال50 مليار دولار فيما لم تحصل شركات الطيران الأمريكية علي جزء صغير من هذا المبلغ .

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توسع شركات طيران الخليج داخل الولايات المتحدة الأمريكية

وقد أشار رؤساء شركات الطيران الأمريكية علي أن شركات طيران الخليج توسعت في السوق الأمريكية بشكل ملحوظ جدا وكل هذا بسبب الدعم الذي تلقوه من الولايات المتحدة الأمريكية من قطاع الطيران , وطالبت الشركات الأمريكية الإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترامب , رفع الشعار الذي اطلقوه بحملتهم الانتخابية “أمريكا أولا ” وطلبوا بمراجعة كاملة لكل الاتفاقات مع هذه الشركات والتي منها السماح لطائرات الشركات الخليجية التحليق بحرية تامة من الأمارات أو قطر إلي الولايات المتحدة الأمريكية وهذا في نظر الشركات الأمريكية أن الشركات الخليجية تتحكم بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وتقف الشركات الأمريكية مكتوفة الأيدي وغير قادرة علي المنافسة , وفي نفس الوقت توسعت الشركات الأمريكية بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2017 وتم تغير وجهاتها إلي الولايات المتحدة الأمريكية وخدمات الطيران بين ني يورك ودبي وغيرها من الرحلات الجديدة .

رفض شركات طيران الخليج أتهامات شركات الطيران الأمريكية

رفضت شركات الطيران الخليجية كل ما تقدمت به الشركات الأمريكية حول تلقيها دعم من الولايات المتحدة الأمريكية أو من حكومتها وشددت علي أنها لا تعتمد في تسويق رحلاتها أو شركاتها علي أى أنواع من المساعدات الحكومية ولكن الربح واختيار الشركات كل هذا أمرا يترك للمستهلك الذي يري الخدمة المتميزة بشركات الطيران الخليجية عكس ما يراهم بالشركات الأمريكية ولو تم اتخاذ أي قرار من الأدارة الأمريكية الجديدة ضد شركات طيران الخليج فإن أغلب الشركات الخليجية لديها عقود مع مصانع أمريكية تتجاوز مليارات الدولارات مع مصنع الطائرات الأمريكي “بوينغ” فكل هذا يضمن حق الشركات الخليجية من أي غدر من ناحية الإدارة الأمريكية الجديدة .