مصادر أمنية تنفي خبر استدعاء أبو تريكه من أجل التحقيق معه عن مصادر دخله

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مصادر أمنية تنفي خبر استدعاء أبو تريكه من أجل التحقيق معه عن مصادر دخله
محمد أبو تريكه

قامت وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية بتناقل عدد من الأخبار التي تتعلق بلاعب المنتخب السابق ” محمد أبو تريكه” و الجدير بالذكر أن تلك الأخبار التي قد انتشرت مؤخرا علي عدد من مواقع التواصل الاجتماعي و علي رأسها الفيس بوك تفيد بأنه قد تم خلال الفترة الماضية القيام باستدعاء لاعب المنتخب السابق ” محمد أبو تريكه” هذا بالاضافة الي عدد من المنتمين الي جماعه الاخوان المسلمين و أنه سوف يتم خلال الفترة القادمة القيام بادراج اسم لاعب المنتخب السابق علي القوائم الخاصة بالارهابيين ، الأمر الذي قد أشعل المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية احتجاجا علي تلك الأخبار التي قد انتشرت علي نطاق واسع .

هذا و الجدير بالذكر أنه قد قامت مجموعة من المصادر القانونية و التي تتعلق بملف القضية الخاصة بتمويل جماعه الأخوان المسلمين بأن لاعب المنتخب السابق ” محمد أبو تريكه ” لم يتم القيام باستدعاؤه حتي الأن من أجل ايه نحقيقات كما قالت الأخبار التي قد انتشرت خلال الفترة الماضية ، و أنه في حالة أن قرر أبو تريكه العودة من الدوحة الي مصر فانه سيذهب من المطار الي منزله مباشرة دون القيام بالقاء القبض عليه كما أكدت الاشاعات خلال الفترة الماضية ، و التي تسببت في اظهار اعتراض كبير و احتجاج من قبل المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي و ذلك بناء علي ما تم تداولة خلال الفترة الماضية من اشاعات أكدت المصادر الامنية في الوقت الحالي أنه لا أساس لها من الصحة .

 

هذا بجانب قيام المصادر الامنية بالاعلان أنه ما قد تم تداوله خلال الفترة الماضية حول أبو تريكه و القرار الخاص باستدعاؤه من أجل التحقيقات و كذلك مصادر الدخل الخاصة به و التي قد قيل عنها أنها تتبع تمويل جماعه الاخوان المسلمين ، هذا بالاضافة الي الأنشطة التي يقوم بها ، كل مل قد تم تداوله خلال الفترة الماضية علي مواقع التواصل الاجتماعي و غيرها عر تماما من الصحة ، و أنه لم تقم النيابه العامة خلال الفترة الماضية بالقيام باستدعاء أي أحد من أجل العمل علي التحقيق معه .