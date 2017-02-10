مصادر أمنية تنفي خبر استدعاء أبو تريكه من أجل التحقيق معه عن مصادر دخله

قامت وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية بتناقل عدد من الأخبار التي تتعلق بلاعب المنتخب السابق ” محمد أبو تريكه” و الجدير بالذكر أن تلك الأخبار التي قد انتشرت مؤخرا علي عدد من مواقع التواصل الاجتماعي و علي رأسها الفيس بوك تفيد بأنه قد تم خلال الفترة الماضية القيام باستدعاء لاعب المنتخب السابق ” محمد أبو تريكه” هذا بالاضافة الي عدد من المنتمين الي جماعه الاخوان المسلمين و أنه سوف يتم خلال الفترة القادمة القيام بادراج اسم لاعب المنتخب السابق علي القوائم الخاصة بالارهابيين ، الأمر الذي قد أشعل المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية احتجاجا علي تلك الأخبار التي قد انتشرت علي نطاق واسع .

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هذا و الجدير بالذكر أنه قد قامت مجموعة من المصادر القانونية و التي تتعلق بملف القضية الخاصة بتمويل جماعه الأخوان المسلمين بأن لاعب المنتخب السابق ” محمد أبو تريكه ” لم يتم القيام باستدعاؤه حتي الأن من أجل ايه نحقيقات كما قالت الأخبار التي قد انتشرت خلال الفترة الماضية ، و أنه في حالة أن قرر أبو تريكه العودة من الدوحة الي مصر فانه سيذهب من المطار الي منزله مباشرة دون القيام بالقاء القبض عليه كما أكدت الاشاعات خلال الفترة الماضية ، و التي تسببت في اظهار اعتراض كبير و احتجاج من قبل المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي و ذلك بناء علي ما تم تداولة خلال الفترة الماضية من اشاعات أكدت المصادر الامنية في الوقت الحالي أنه لا أساس لها من الصحة .

هذا بجانب قيام المصادر الامنية بالاعلان أنه ما قد تم تداوله خلال الفترة الماضية حول أبو تريكه و القرار الخاص باستدعاؤه من أجل التحقيقات و كذلك مصادر الدخل الخاصة به و التي قد قيل عنها أنها تتبع تمويل جماعه الاخوان المسلمين ، هذا بالاضافة الي الأنشطة التي يقوم بها ، كل مل قد تم تداوله خلال الفترة الماضية علي مواقع التواصل الاجتماعي و غيرها عر تماما من الصحة ، و أنه لم تقم النيابه العامة خلال الفترة الماضية بالقيام باستدعاء أي أحد من أجل العمل علي التحقيق معه .