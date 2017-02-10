محاسب شركة يتعرض للسرقة علي طريق الاسماعيلية و الشرطة تفجر مفاجأة خلال التحقيقات

قام شخصان يحملان الأسلحة النارية بالاضافة الي مجموعة من الأسلحة البيضاء باعتراض طريق سائق سيارة و ايقافه ، و الجدير بالذكر أن السائق كان برفقته محاسب يعمل لدي أحدي الشركات الخاصة بالاستثمار و التابعه للمناطق الحرة ، و قد قام الشخصان بالاستيلاء علي المبلغ الذي كان بحوزة المحاسب والذي يبلغ 30 ألف دولار ، و الجدير بالذكر أن المبلغ الذي كان بحوزة المحاسب والذي قام الشخصان بالاستيلاء عليه هو قيمة رواتب العاملين في الشركة و أن المحاسب قد قام بصرف الرواتب من البنك الافريقي قبل أن يتم الاستيلاء عليها ، و تعتبر تلك الواقعة هي احدي الوقائع الجديدة و التي تتم خلال الفترة الحالية بشكل كبير جدا بالاكراه .

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و قد قام بعدها كلا من المحاسب وكذلك سائق السيارة بالابلاغ عن الحادثة و تعرضهم للسرقة من قبل شخصين يحملان أسلحة نارية و أيضا أسلحة بيضاء ، فقد تم علي الفور القيام بتشكيل فرقة من أجل العمل علي التحقيق في الواقعة و البحث و كانت تلك الفرقة برئاسة المقدم ” محمد سليمان” و هو رئيس مباحث قسم شرطة ثالث ، و ذلك من أجل العمل خلال الأيام القادمة علي كشف التفاصيل التي تتعلق بالحادث الذي قد تعرض اليه محاسب الشركة ، و قد انكشفت المفاجأة و التي قد صعق لها الجميع و التي قامت بالكشف عنها من قبل التحريات و التي قد أكدت بأنه قد تم الاتفاق مع الشخصين من قبل سائق السيارة و قد تم التخطيط من قبل للهجوم علي السيارة و سرقة المبلغ .

هذا و الجدير بالذكر أنه قد تم الاعتراف من قبل سائق السيارة بعد الكثير من الضغط و تضييق الخناق عليه من قبل رجال الأمن و الذي قد أكد قيامه بالاتفاق مع الشخصين من أجل سرقة المبلغ الذي قد تم ذكره من قبل ، و قد قام بالاتفاق مع اثنين من أصدقاؤه من أجل اتمام السرقة و بعدها فقد توصلت الشرطة و رجال الأمن الي الرجلين الذين قاما بالسرقة و هم مقيم فادي 37 عام و الذي قد اتهم من قبل في مجموعة من القضايا و كان المتهم الأخر بمدينه فايد أيضا و يبلغ 30 عام و قد تم القيام بضبط الدولارات المسروقة و جاري التحقيق مع المتهمين .