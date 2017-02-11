تعليق عمرو أديب ويوسف الشريف وشيكابال على فوز الزمالك ببطولة كأس السوبر المصري

احتفل عدد من الفنانين والإعلاميين بفوز نادى الزمالك بلقب كأس السوبر المصري ليلة أمس فى اللقاء الذى جمعه على فى دولة الإمارات، بينما حزن عدد أخر وربما غضب البعض لخسارة نادى الأهلى لهذا اللقب، وحول تتويج نادى الزمالك للمرة الثالثة فى تاريخه بهذا اللقب، كتب الإعلامى عمرو أديب، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر هنأ فيه لاعبي نادى الزمالك على الإنجاز الكبير الذى حققوه فى اللقاء الذى أنتهت فاعلياته بنتيجة ” 3/1″ عن طريق ركلات الترجيح، حيث تألق فيها حارس المرمي المميز محمود عبد الرحيم الشهير بجنش، واستطاع بكل مهارة التميز وصد ركلات جزاء كلاً من اللاعبين “مؤمن زكريا” و “صالح جمعة”، حيث قال: “سيبولي الطلعة دي ربك قادر على كل شيء ومبينساش عبيده، وهي الدنيا لازم يبقى فيها مساواة، ومش عايز أسمع تويتات بتاعت من نفسكوا … وزمالللللللللك”.

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غضب الفنان الشهير “يوسف الشريف”، من خسارة نادى الأهلى فى مباراة السوبر المصرى ليلة امس وفوز نادى الزمالك فى اللقاء الذى أجرى فى دولة الإمارات على أرضية ملعب “محمد بن زايد بالعاصمة” فى “أبو ظبي”، حيث جاء تعليق الفنان يوسف الشريف على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر: “أسوأ مباراه في تاريخ القمة ..الفريقين لعبوا بخطه كوبر “اللي هي أصلا مش خطة” …….. مبروك للزمالك نال ما أراد و طارق حامد ده يستاهل ثقله ذهب”.

وجدير بالذكر أن حرص لاعبو نادى الزملك والفريق الأول لكرة القدم بالنادى قد حرصوا بعد إنتهاء لقاء السوبر المصرى وتحقيق الفوز الغالى واللقب للمرة الثالثة فى تاريخ ناديهم العريق ، حرصوا جميعًأ على الإحتفال سويًا بالنصر الكبير حيث أشادوا جميعًأ بمجهودات حارس المرمي خاصتهم كما أكد البعض منهم على أنه هو السبب الرئيسي فى تحقيق هذا الفوز ، وقد نشر بعض منهم على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة صور لهم أثناء الإحتفال بالإضافة إلى نشر شيكابالا صورة جنش وهو يحمل الكأس، وعلق عليها قائلاً “الكابيتانو”، كما حرصوا جميعًا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الكأس بعد الحصول عليه، حيث أكدوا أمام أعين الكاميرات الراصدة لهم ولفرحتهم عن سعادتهم البالغة بالفوز، ونشوتهم بإحراز لقب السوبر المصري وقدرتهم على إسعاد الجماهير البيضاء التى تقف بجوارهم على الدوام.