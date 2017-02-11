القائمة الاولية لمرشحى انتخابات نقابة الصحفيين

حيث اعلنت اللجنة التى تتولى الاشراف على تلقى طلبات الترشح لانتخابات نقيب الصحفيين، ووعملية تجديد نصفى لأعضاء مجلس نقابة الصحافيين، برئاسة خالد ميري، تلقي طلبي ترشح لمنصب نقيب الصحفيين، و38 طلب ترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين اليوم السبت فى تمام الساعه التاسعه بتوقيت القاهرة.وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشرفة على تلقى طلبات الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين ستستأنف غدا أعمالها فى تمام العاشرة صباحا وحتى الثالثة من عصر غدا الأحد.وينشر موقعنا مصر 365 أسماء من تقدموا للانتخابات على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة حتى الآن.

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والجدير بالذكر انه قد فتحت نقابة الصحفيين باب تلقى طلبات الترشيح لمقاعد العضوية والنقيب اليوم السبت فى تمام الساعه التاسعه صباحا فى الانتخابات التى تجرى بالنقابة الشهر القادم ، وحدد مجلس نقابة الصحفين على ان كل من يود الترشح على العضوية عليه سداد مبلغ ١٠٠ جنيه قيمة رسوم الدمغة بينما من سوف يقوم بالترشح لكرى النقيب عليه دفع٢٠٠ جنيه وذلك بقاعة المجلس بالدور الثالث.

وفى نفس السياق يعقد مدير تحرير جريدة الأهرام عبدالمحسن سلامة، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت، بقاعة لبيب السباعي بجريدة الأهرام، وذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس التحرير اليومي بالجريدة وذلك من اجل تحديد الموقع النهائى للجريدة عن خوض الانتخابات علي مقعد نقيب الصحفيين، والمقرر إجراءها في 3 مارس المقبل، وذلك وسط حضور رؤساء الأقسام ومديرو التحرير بجريدة الأهرام وعدد من الصحفيين بالمؤسسات والصحف الأخرى.

وكانتت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين لهذا العامة التى فتحت ابواب تلقى طلبات الترشح على منصب نقيب الصحفين او عضو نقابة المقرر إجراءها 3 مارس المقبل، قد اجرت اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة خالد ميري وكيل أول نقابة الصحفيين، وحضر الاجتماع عدد كبير من مجلس النقابة حاتم زكريا وإبراهيم أبو كيلة وأبوالسعود محمد. وأقرت اللجنة الأوراق المعدة لتسجيل المرشحين، حيث سيتم قبول أوراق الترشح من العاشرة صباحا للثالثة عصرًا من السبت 11 فبراير إلى الثلاثاء 14 فبراير، ومن العاشرة صباحًا للثانية عشر ظهر يوم الأربعاء 15 فبراير.