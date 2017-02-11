ظاهرة القمر الثلجي الفريدة من نوعها تظهر اليوم في الوطن العربي

شهد الجانب الغربي من الارض مساء امس ظاهرة “القمر الثلجي ” والتي رصدها محبو الفلك فى البلاد الغربيه ,هذا ومن المقرر ان تصل اليوم السبت الى سماء الوطن العربيوبحسب صحيفة “صن” البريطانية ,اطلق العلماء هذه التسميه “القمر الثلجي” لان الخسوف الجزئي يحدث في شهر فبراير وهذا هو اكثر الشهور تساقطا للثلوج.

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ويظهر القمر الثلجي اليوم في سماء الوطن العربي من الساعه 5:56 بالتوقيت العالمي ,ويستمر عدة ساعات الى ان يصل المذنب “هوندا ماركوس 45 بي” والمعرف ب”مذنب السنة الجديدة” الى اقرب نقطة له من سحط الكرة الارضية.

وظهرت هذه الظاهره امس الجمعه في الدول الغربية من الساعه 10:30 مساءً عندما بدأ البريطانيون في ملاحظة ظل خفيف فوق سطح القمر ليصل لذروة وضوحه في الساعه 12:43 حتى انتهت الظاهره بالجانب الغربي للارض في الساعه 2:52 من فجر اليوم.

ما هى ظاهرة القمر الثلجي ؟

تحدث ظاهرة “القمر الثلجي ” والتى تعتبر خسوفا للقمر ,وذلك حين تصبح الارض والقمر والشمس على خط واحد او بما يسمي “اقتران كوكبي كامل” ,حيث لاتستطيع اشعة الشمس الوصول الى القمر لاضاءتها وفي القمر الثلجي سيلاحظ ظل أعلى سطح القمر.

ولكن في خسوف القمر الثلجي لن يختفي القمر تماما لان بعض اشعة الشمس ستستمر في السقوط لذا فقط سيظهر وكانه قرص من الثلج الابيض وهذا اصل تسميته .

كيف تشاهد القمر الثلجي؟

يمكنك مشاهدة القمر الثلجي بالعين المجرده بكل بساطه شريطة أن تكون السماء صافيه,

هل يمكن مشاهدة “مذنب السنة الجديدة “؟

يمكن مشاهدته ولكن فقط عن طريق التيليسكوب -المنظار-بينما لايمكن رؤيته بالعين المجرده.