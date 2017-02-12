زيارة ميسي للقاهرة الأربعاء المقبل لدعم السياحة العلاجية في مصر

في إطار ما تقوم به الدولة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص للترويج للسياحة العلاجية في جمهورية مصر العربية، أعلن المركز الإعلامي الخاص بحملة السياحة العلاجية للترويج لعلاج فيروس سي ” تور أند كيور ” أن البرغوث الأرجنتيني نجم نادي برشلونة الأسباني ” ليونيل ميسي “، سوف يقوم بزيارة لجنهورية مصر العربية يوم الأربعاء القادم الموافق 17 من شهر فبراير الجاري، وتقوم هذه الحملة تحت شعار ” عالم خالي من فيروس سي “، وذلك في إطار الحملة التي تدعم السياحة العلاجية في جمهورية مصر العربية، هذا وأفاد المكتب الإعلامي الخاص بالشركة التي تتولى مهمة رعاية برنامج تور أند كيور ، الخاص بتنمية الخدمات الصحية في مصر، ودعم تنمية السياحة العلاجية في جمهورية مصر العربية، أن الشركة قامت بتجهيز كل ما يلزم حتى تكون على أتم الإستعداد عند وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أرض مصر.

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لافتات إعلانية في الشوارع لإعلان زيارة ميسي للقاهرة:

وأضاف المكتب الإعلامي الخاص بالشركة الراعية في تصريحات لوسائل الإعلام أن الجهات التي تقدم الدعم للحملة قد تحركت وقامت بنشر لافتات إعلانية في جميع الأحياء والشوارع وعلى الكباري في المناطق التي تعاني كثافة مرورية في محافظة القاهرة وباقي المحافظات في جمهورية مصر العربية، وقال المتحدث الإعلامي أن الشركات التي تقدم الدعم للحملة تعبر عن التحالف الوطني من كل الشركات والمؤسسات التي تدعم هذا الحدث وتروج له، وذلك لدعم السياحة العلاجية كمصدر من مصادر السياحة في مصر.

زيارة ميسي للقاهرة يوم الأربعاء القادم:

وأعلنت الشركة الراعية أن ليونيل ميسي من المنتظر أن يعلن عن مفاجأة كبرى لجميع المصريين خلال الزيارة التي سوف يقوم بها إلى جمهورية مصر للعربية يوم الأربعاء المقبل، وجدير بالذكر أن البرغوث الأرجنتيني ونجم نادي برشلونة الأسباني ليونيل ميسي سوف تكون زيارته للقاهرة هي الزيارة الأولى له إلى مصر وقد وصفت هذه الزيارة بالتاريخية نظرا لأنها سوف تتسبب في لفت أنظار العالم إلى مصر وبالتالي دعم السياحة العلاجية، هذا ومن المقرر أن ينعي ليونيل ميسي تدريباته في نادي برشلونة الاسباني يوم الأربعاء القادم صباحا، ثم يتوجه إلى المطار متوجها إلى جمهورية مصر العربية في حملة الدعاية ودعم السياحة العلاجية في مصر.