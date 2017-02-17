حالة الطقس اليوم الجمعة 17-2-2017: استمرار إنخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار

هيئة الارصاد الجوية، استمرارا موجة الطقس الغير مستقر اليوم الجمعة 17 فبراير 2017 على جمهورية مصر العربية، حيث تشهد جمهورية مصر العربية موجة من الطقس السئ فى هذه الأيام، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس السائد اليوم على جمهورية مصر العربية هو طقس بارد خلال ساعات النهار وشديد البرودة خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، وتظهر في سماء مصر السحب المنخفضة والمتوسطة وذلك على السواحل الشمالية ومحافظات البلاد الشمالية ومحافظة سيناء ، ومن المتوقع أن يصاحبها سقوط للأمطار ، أما بالنسبة إلى الرياح السائدة على محافظات مصر فهي رياح شمالية غربية تنشط على منطقة خليج السويس والبحر الأحمر ، وتتسبب هذه الرياح في اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر ، هذا ومن الجدير بالذكر أن البحرين الأحمر والمتوسط يشهدان خلال طقس اليوم الجمعة حالة معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف المتر، وتسودهما رياح سطحية يكون إتجاهها شمالية غربية.

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تصريحات رئيس هيئة الارصاد الجوية اليوم الجمعة 17-2-2017:

وقد جاءت تصريحات الدكتور “أحمد عبد العال”، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الموجة والتقلبات فى حالة الطقس السيئ فى الأحوال الجوية، سوف تنتهى اليوم الجمعة، حيث أشار إلى أن المواطنين سوف يشعرون بحالة من التحسن بدءًا من يوم السبت المقبل، كما أكد على أنه سوف تنخفض درجات الحرارة لتصبح شديد البرودة على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية خلال ساعات الليل.

كما أكد “عبد العال” على أن درجات الحرارة سوف تعاود أدراجها وتبدأ فى الإرتفاع من جديد بشكل تدريجى، بمعدل درجة إلى درجتين مع إنتهاء يوم الجمعة وبدء يوم السبت، حيث تقل فرص الامطار وتبدأ حالة الطقس فى الاعتدال من جديد، كما تم تخصيص رقم هاتفى من أجل الإستفسار عن حالة الطقس المتوقعة اليوم فى الفترة القادمة بجميع المحافظات المصرية على مدار الساعة، على التليفون التالى 24646721، كما أكد رئيس هيئة الأرصاد على ضرورة توخى الحذر لدي المواطنين بالإضافة إلى إرتداء الملابس الثقيلة، ويجب على قائدى المركبات والسيارات بمختلف أنواعها تخفيض السرعة وخاصة على الطرق الرئيسية بالإضافة إلى إلتزامهم بالسرعة المطلوبة .

بيان بدرجات الحرارة اليوم الجمعة 17-2-2017:

ونقدم لكم الآن بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الجمعة 17-2-2017 على جميع مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية كما أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية: