حالة الطقس اليوم الخميس 16-2-2017: الأرصاد الجوية أمطار غزيرة على جميع الأنحاء وإنخفاض بدرجات الحراة

هيئة الارصاد الجوية، استمرارا موجة الطقس المتغيرة فى مصر، تشهد جمهورية مصر العربية موجة من الطقس السئ فى هذه الأيام، حيث شهدت مصر من ساعات الصباح الباكرة حالة من الطقس الشتوى الباردة،بالإضافة إلى حالة من عدم استقرار فى متغيرات الأحوال الجوية، فقد أستيقظت أغلب محافظات مصر على هطول الأمطار بشكل غزيرة على معظم محافظات مصر بوجه عام، مع إنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة التى صاحبة سقوط الامطار، كما ارتفع نشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء لتجتمع جميع المتغيرات على زيادة الإحساس بالبرودة ، وجدير بالذكر أن حالة إنخفاض درجات الحرارة قد عملت بشكل سلبى على حركة الملاحة الجوية بالإضافة إلى الملاحة البحرية، حيث قامة شركات الطيران بإلغاء العديد من رحالات الطيران المقرر إقلاعها اليوم بالإضافة إلى عزوف الركاب عن السفر فى ظل هذه الاجواء، بينما قد حدث شلل تام فى حركة الملاحة البحرية حيث أد إنخفاض درجات الحراراة الشديدة والأمطار الغزيرة المصاحبة له إلى غلق عدد من الموانئ البحرية بالإضافة إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية.

Advertisements

تصريحات رئيس هيئة الارصاد الجوية اليوم الخميس 16/2/2017:

وقد جاءت تصريحات الدكتور “أحمد عبد العال”، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الموجة والتقلبات فى حالة الطقس السيئ فى الأحوال الجوية، سوف تنتهى يوم غدًا، الجمعة، حيث أشار إلى أن المواطنين سوف يشعرون بحالة من التحسن بدءًا من يوم السبت المقبل، كما أكد على أنه سوف تنخفض درجات الحرارة لتصبح شديد البرودة على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية خلال ساعات الليل.

كما أكد “عبد العال” على أن درجات الحرارة سوف تعاود أدراجها وتبدأ فى الإرتفاع من جديد بشكل تدريجى، بمعدل درجة إلى درجتين مع إنتهاء يوم الجمعة وبدء يوم السبت، حيث تقل فرص الامطار وتبدأ حالة الطقس فى الغعتدال من جديد، كما تم تخصيص رقم هاتفى من أجل الإستفسار عن حالة الطقس المتوقعة اليوم فى الفترة القادمة بجميع المحافظات المصية على مدار الساعة، على التليفون التالى 24646721، كما أكد رئيس هيئة الأرصاد على ضرورة توخى الحذر لدي المواطنين بالإضافة إلى إرتداء الملابس الثقيلة، ويجب على قائدى المركبات والسيارات بمختلف أنواعها تخفيض السرعة وخاصة على الطرق الرئيسية بالإضافة إلى إلتزامهم بالسرعة المطلوبة .

بيان بدرجات الحرارة اليوم الخميس 16/2/2017:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 16

الإسكندرية 11 16

مطروح 9 15

بورسعيد 10 15

دمياط 10 15

بلطيم 11 16

الإسماعيلية 7 16

السويس 8 17

العريش 7 14

نخل 1 13

طابا 4 14

الطور 12 18

مرسى علم 12 20

الغردقة 11 20

شرم الشيخ 12 19

رفح 7 13

كاترين 1 11

سيوة 6 16

المنيا 6 16

الفيوم 8 17

رأس سدر 8 18

أبوسمبل 10 21

وسط الدلتا 10 15

أسيوط 6 16

سوهاج 7 18

الأقصر 8 19

أسوان 10 20

شلاتين 13 22

حلايب 14 19

الوادى الجديد 8 19

قنا 8 19

نويبع 11 18

السلوم 9 14.