حالة الطقس وبيان بدرجات الحرارة على جمهورية مصر العربية اليوم الأحد 19-2-2017

أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس التي تسود محافظات جمهورية مصر العربية خلال اليوم الأحد الموافق 19 من شهر فبراير الجاري ، وصرحت الهيئة أن طقس اليوم الأحد سوف يكون مائل للبرودة وتمتد إلى محافظات شمال الصعيد ، فيما يسود طقس معتدل على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، وبالنسبة لحالة الطقس السائدة في مدن ومحافظات مصر خلال ساعات الليل فيكون الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ، فيما تقل الرؤية الافقية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر وهي تتكون على سواحل البلاد الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ومدن القناة وذلك وصولا إلى محافظات شمال الصعيد .
بيان بدرجات الحرارة اليوم الأحد 19-2-2017:
هذا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على محافظات جمهورية مصر العربية الشمالية والسواحل الشمالية ، فيما تسود البلاد الرياح ويكون أغلبها إتجاهها شمالية شرقية وتكون سرعتها خفيفة إلى معتدلة ، أما بالنسبة لحالة الطقس التي تسود على البحرين الأحمر والمتوسط ، فإن البحر المتوسط تكون حالته خفيفة إلى معتدلة ، فيما يتراوح إرتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف المتر ، وتسوده رياح سطحية يكون إتجاهها شمالية شرقية ، والبحر الأحمر تسوده حالة معتدلة ويتراوح إرتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين ، وتسوده أيضا رياح سطحية يكون إتجاهها شمالية غربية ، ونقدم لكم الآن بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأحد الموافق 19 من شهر فبراير الجاري على جميع مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية كما أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية:
القاهرة 07 18 ،
الإسكندرية 12 17 ،
الدقهلية 06 21 ،
السويس 07 19 ،
مرسي مطروح 09 18 ،
أسيوط 06 19 ،
شرم الشيخ 15 20 ،
الغردقة 11 21 ،
الأقصر 07 22 ،
أسوان 09 23 ،
بورسعيد 12 16 ،
دمياط 11 16 ،
بلطيم 10 18 ،
الإسماعيلية 07 20 ،
العريش 05 18 ،
نخل 04 16 ،
طابا 07 18 ،
الطور 10 20 ،
مرسى علم 13 20 ،
رفح 04 17 ،
كاترين 04 13 ،
سيوة 05 19 ،
المنيا 04 18 ،
الفيوم 06 18 ،
رأس سدر 09 18 ،
أبوسمبل 09 24 ،
وسط الدلتا 08 18 ،
سوهاج 06 20 ،
شلاتين 15 26 ،
حلايب 17 24 ،
الوادي الجديد 06 21 ،
قنا 06 22 ،
نويبع 13 22 ،
السلوم 07 18 .
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