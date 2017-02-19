حالة الطقس وبيان بدرجات الحرارة على جمهورية مصر العربية اليوم الأحد 19-2-2017

أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس التي تسود محافظات جمهورية مصر العربية خلال اليوم الأحد الموافق 19 من شهر فبراير الجاري ، وصرحت الهيئة أن طقس اليوم الأحد سوف يكون مائل للبرودة وتمتد إلى محافظات شمال الصعيد ، فيما يسود طقس معتدل على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، وبالنسبة لحالة الطقس السائدة في مدن ومحافظات مصر خلال ساعات الليل فيكون الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ، فيما تقل الرؤية الافقية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر وهي تتكون على سواحل البلاد الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ومدن القناة وذلك وصولا إلى محافظات شمال الصعيد .

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بيان بدرجات الحرارة اليوم الأحد 19-2-2017:

هذا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على محافظات جمهورية مصر العربية الشمالية والسواحل الشمالية ، فيما تسود البلاد الرياح ويكون أغلبها إتجاهها شمالية شرقية وتكون سرعتها خفيفة إلى معتدلة ، أما بالنسبة لحالة الطقس التي تسود على البحرين الأحمر والمتوسط ، فإن البحر المتوسط تكون حالته خفيفة إلى معتدلة ، فيما يتراوح إرتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف المتر ، وتسوده رياح سطحية يكون إتجاهها شمالية شرقية ، والبحر الأحمر تسوده حالة معتدلة ويتراوح إرتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين ، وتسوده أيضا رياح سطحية يكون إتجاهها شمالية غربية ، ونقدم لكم الآن بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأحد الموافق 19 من شهر فبراير الجاري على جميع مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية كما أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة 07 18 ،

الإسكندرية 12 17 ،

الدقهلية 06 21 ،

السويس 07 19 ،

مرسي مطروح 09 18 ،

أسيوط 06 19 ،

شرم الشيخ 15 20 ،

الغردقة 11 21 ،

الأقصر 07 22 ،

أسوان 09 23 ،

بورسعيد 12 16 ،

دمياط 11 16 ،

بلطيم 10 18 ،

الإسماعيلية 07 20 ،

العريش 05 18 ،

نخل 04 16 ،

طابا 07 18 ،

الطور 10 20 ،

مرسى علم 13 20 ،

رفح 04 17 ،

كاترين 04 13 ،

سيوة 05 19 ،

المنيا 04 18 ،

الفيوم 06 18 ،

رأس سدر 09 18 ،

أبوسمبل 09 24 ،

وسط الدلتا 08 18 ،

سوهاج 06 20 ،

شلاتين 15 26 ،

حلايب 17 24 ،

الوادي الجديد 06 21 ،

قنا 06 22 ،

نويبع 13 22 ،

السلوم 07 18 .