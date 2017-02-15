حالة الطقس وبيان بدرجات الحرارة في جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء 15-2-2017

أعلنت هيئة الارصاد الجوية في جمهورية مصر العربية عن حالة الطقس في جميع محافظات ومدن الجمهورية في طقس اليوم الأربعاء الموافق يوم 15 من شهر فبراير عام 2017 ، وأيضا درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء أن تسود جميع مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية خلال ساعات اليوم العظمي والصغري اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر فبراير عام 2017 ، حيث يتوقع خبراء الارصاد الجوية في هيئة الارصاد الجوية المصرية أن تنخفض درجات الحرارة إنخفاضا جديدا لتكون أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام كل سنة ، يسود اليوم الأربعاء 15-2-2017 ، طقس شتوي بارد على جمهورية مصر العربية ، حيث من المتوقع أن تسود وتتكاثر السحب بارتفاعات منخفضة ومتوسطة على محافظات البلاد الشمالية والسواحل الشمالية ، وتكون هذه السحب مصحوبة بسقوط الأمطار الغزيرة على سواحل البلاد الشمالية ، وتسقط هذه للأمطار على امتداد محافظات شمال سيناء ومحافظات الوجه البحري بينما تكون الأمطار خفيفة على محافظة القاهرة ، بينما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ، ويكون الطقس معتدل على محافظات شمال الصعيد ، ودافئ على محافظات جنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار ، بينما يسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية خلال ساعات الليل.

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بيان بدرجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-2-2017:

أما الرياح التي تسود جمهورية مصر العربية في طقس الأربعاء 15-2-2017 فيكون أغلبها اتجاهها رياح شمالية غربية وسرعتها معتدلة ، تنشط هذه الرياح على البحر الأحمر مما يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر ، أما عن الطقس السائد على البحرين الأحمر وللمتوسط ، فتكون حالة البحرين معتدلة إلى مضطربة حتى أنه يتراوح ارتفاع الأمواج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر ، فيما تسود البحرين رياح سطحية يكون اتجاهها شمالية غربية ، ونقدم لكم الآن بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 من شهر فبراير عام 2017 على جميع مدن ومحافظات داخل جمهورية مصر العربية: