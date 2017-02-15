حالة الطقس وبيان بدرجات الحرارة في جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء 15-2-2017

آخر تحديث: أخبار مصر
حالة الطقس وبيان بدرجات الحرارة في جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء 15-2-2017
حالة الطقس بمصر

أعلنت هيئة الارصاد الجوية في جمهورية مصر العربية عن حالة الطقس في جميع محافظات ومدن الجمهورية في طقس اليوم الأربعاء الموافق يوم 15 من شهر فبراير عام 2017 ، وأيضا درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء أن تسود جميع مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية خلال ساعات اليوم العظمي والصغري اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر فبراير عام 2017 ، حيث يتوقع خبراء الارصاد الجوية في هيئة الارصاد الجوية المصرية أن تنخفض درجات الحرارة إنخفاضا جديدا لتكون أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام كل سنة ، يسود اليوم الأربعاء 15-2-2017 ، طقس شتوي بارد على جمهورية مصر العربية ، حيث من المتوقع أن تسود وتتكاثر السحب بارتفاعات منخفضة ومتوسطة على محافظات البلاد الشمالية والسواحل الشمالية ، وتكون هذه السحب مصحوبة بسقوط الأمطار الغزيرة على سواحل البلاد الشمالية ، وتسقط هذه للأمطار على امتداد محافظات شمال سيناء ومحافظات الوجه البحري بينما تكون الأمطار خفيفة على محافظة القاهرة ، بينما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ، ويكون الطقس معتدل على محافظات شمال الصعيد ، ودافئ على محافظات جنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار ، بينما يسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية خلال ساعات الليل.

بيان بدرجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-2-2017:

أما الرياح التي تسود جمهورية مصر العربية في طقس الأربعاء 15-2-2017 فيكون أغلبها اتجاهها رياح شمالية غربية وسرعتها معتدلة ، تنشط هذه الرياح على البحر الأحمر مما يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر ، أما عن الطقس السائد على البحرين الأحمر وللمتوسط ، فتكون حالة البحرين معتدلة إلى مضطربة حتى أنه يتراوح ارتفاع الأمواج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر ، فيما تسود البحرين رياح سطحية يكون اتجاهها شمالية غربية ، ونقدم لكم الآن بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 من شهر فبراير عام 2017 على جميع مدن ومحافظات داخل جمهورية مصر العربية:

  • القاهرة 10 16 ،
  • الإسكندرية 13 15 ،
  • مطروح 12 15 ،
  • بورسعيد 12 16 ،
  • دمياط 12 16 ،
  • بلطيم 13 16 ،
  • الإسماعيلية 8 16 ،
  • السويس 9 17 ،
  • العريش 8 16 ،
  • نخل 4 15 ،
  • طابا 5 16 ،
  • الطور 14 18 ،
  • مرسى علم 13 21 ،
  • الغردقة 13 20 ،
  • شرم الشيخ 14 19 ،
  • رفح 7 15 ،
  • كاترين 1 10 ،
  • سيوة 6 18 ،
  • المنيا 8 17 ،
  • الفيوم 8 18 ،
  • رأس سدر 12 19 ،
  • أبوسمبل 10 23 ،
  • وسط الدلتا 12 16 ،
  • أسيوط 7 17 ،
  • سوهاج 8 19 ،
  • الأقصر 10 21 ،
  • أسوان 10 22 ،
  • شلاتين 13 22 ،
  • حلايب 14 20 ،
  • الوادى الجديد 5 20 ،
  • قنا 10 20 ،
  • نويبع 10 19 ،
  • السلوم 9 14 .