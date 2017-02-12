حالة الطقس ودرجات الحرارة في جمهورية مصر العربية اليوم الأحد 12-2-2017

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حالة الطقس ودرجات الحرارة في جمهورية مصر العربية اليوم الأحد 12-2-2017
حالة الطقس بمصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في جمهورية مصر العربية عن حالة الطقس في جميع أنحاء ومدن الجمهورية في طقس اليوم الأحد الموافق يوم 12 من شهر فبراير عام 2017 ، وأيضا درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد أن تسود جميع مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية خلال ساعات اليوم درجات الحرارة العظمي والصغري اليوم الأحد الموافق 12 من شهر فبراير عام 2017 ، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يسود اليوم الأحد 12-2-2017 ، طقس شتوي بارد على جمهورية مصر العربية ، حيث من المتوقع أن تسود وتتكاثر السحب بارتفاعات منخفضة ومتوسطة على محافظات البلاد الشمالية والسواحل الشمالية ، وتكون هذه السحب مصحوبة بسقوط الأمطار الغزيرة على سواحل البلاد الشمالية ، وتسقط هذه للأمطار على امتداد محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ، بينما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ، ويكون الطقس معتدل على محافظات شمال الصعيد ، ودافئ على محافظات جنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار ، بينما يسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية خلال ساعات الليل.

بيان بدرجات الحرارة اليوم الأحد 12-2-2017:

أما الرياح التي تسود جمهورية مصر العربية في طقس الأحد 12-2-2017 فيكون أغلبها اتجاهها رياح شمالية غربية وسرعتها معتدلة ، تنشط هذه الرياح على محافظات جنوب الصعيد وعلى مناطق غرب البحر المتوسط وعلى البحر الأحمر مما يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية في البحرين الأبيض وللمتوسط ، أما عن الكقس السائد على البحرين الأحمر وللمتوسط ، فتكون حالة البخرين معتدلة إلى مضطربة حتى أنه يتراوح ارتفاع الأمواج فيهما ما بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ، فيما تسود البحرين رياح سطحية يكون اتجاهها شمالية غربية ، ونقدم لكم الآن بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأحد 12 من شهر فبراير عام 2017 على جميع مدن ومحافظات داخل جمهورية مصر العربية:

  • القاهرة 11 18 ،
  • الإسكندرية 11 17 ،
  • مطروح 09 17 ،
  • بورسعيد 12 18 ،
  • دمياط 12 18 ،
  • بلطيم 12 17 ،
  • الإسماعيلية 07  18 ،
  • السويس 09  19 ،
  • العريش 07  17 ،
  • نخل 01 18 ،
  • طابا 05 19 ،
  • الطور 11 21 ،
  • مرسى علم 14 23 ،
  • الغردقة 13 23 ،
  • شرم الشيخ 15 23 ،
  • رفح 06   16 ،
  • كاترين 02 11 ،
  • سيوة 07  19 ،
  • المنيا 07 19 ،
  • الفيوم 09 19 ،
  • رأس سدر 10 18 ،
  • أبوسمبل 09 22 ،
  • وسط الدلتا 12 18 ،
  • أسيوط 07 19 ،
  • سوهاج 07 20 ،
  • الأقصر 08 24 ،
  • أسوان 10 23 ،
  • شلاتين 15 24 ،
  • حلايب 16 22 ،
  • الوادى الجديد 05 21 ،
  • قنا 08 21 ،
  • نويبع 15 20 ،
  • السلوم 09 16 .