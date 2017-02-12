حالة الطقس ودرجات الحرارة في جمهورية مصر العربية اليوم الأحد 12-2-2017

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في جمهورية مصر العربية عن حالة الطقس في جميع أنحاء ومدن الجمهورية في طقس اليوم الأحد الموافق يوم 12 من شهر فبراير عام 2017 ، وأيضا درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد أن تسود جميع مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية خلال ساعات اليوم درجات الحرارة العظمي والصغري اليوم الأحد الموافق 12 من شهر فبراير عام 2017 ، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يسود اليوم الأحد 12-2-2017 ، طقس شتوي بارد على جمهورية مصر العربية ، حيث من المتوقع أن تسود وتتكاثر السحب بارتفاعات منخفضة ومتوسطة على محافظات البلاد الشمالية والسواحل الشمالية ، وتكون هذه السحب مصحوبة بسقوط الأمطار الغزيرة على سواحل البلاد الشمالية ، وتسقط هذه للأمطار على امتداد محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ، بينما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ، ويكون الطقس معتدل على محافظات شمال الصعيد ، ودافئ على محافظات جنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار ، بينما يسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية خلال ساعات الليل.

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بيان بدرجات الحرارة اليوم الأحد 12-2-2017:

أما الرياح التي تسود جمهورية مصر العربية في طقس الأحد 12-2-2017 فيكون أغلبها اتجاهها رياح شمالية غربية وسرعتها معتدلة ، تنشط هذه الرياح على محافظات جنوب الصعيد وعلى مناطق غرب البحر المتوسط وعلى البحر الأحمر مما يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية في البحرين الأبيض وللمتوسط ، أما عن الكقس السائد على البحرين الأحمر وللمتوسط ، فتكون حالة البخرين معتدلة إلى مضطربة حتى أنه يتراوح ارتفاع الأمواج فيهما ما بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ، فيما تسود البحرين رياح سطحية يكون اتجاهها شمالية غربية ، ونقدم لكم الآن بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأحد 12 من شهر فبراير عام 2017 على جميع مدن ومحافظات داخل جمهورية مصر العربية: