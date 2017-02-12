8.5 مليار جنيه حصيلة التصالح مع 4 رجال أعمال

شهدت الفترة الأخيرة تصالحاً مع العديد من رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك , حيث يرغب العديد من رجال الاعمال المرفوع ضدهم قضايا فساد, فى الاستفادة من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في المادة 18 والخاصة بالتصالح فى قضايا الاستيلاء على المال العام وقانون الكسب غير المشروع , وتقدم 43 من رجال الأعمال بطلبات للتصالح مع الدولة وجاري فحص هذه المراجعات والتي من المرجح أن تدخل 9 مليارات جنيه لخزينة الدولة ,جدير بالذكرأنه تم التصالح مع أربع رجال أعمال ضدهم قضايا فساد خلال ال 10 أشهر الماضية , وجاءت القيمة المالية للتنازل عن هذه القضايا 8 مليارات و578 مليونا و850 ألف جنيه ,كان أول المتصالحين مع الدولة محمود الجمال الذى تقدم فى أبريل الماضى بطلب تصالح لجهاز الكسب غير المشروع في أبريل الماضي , حيث تبين مخالفات في إجراءات تخصيص أراضى شركة مملوكة له فى محافظة الجيزة، لم تحصل الدولة على كامل مستحقاتها مقابل بيع الأرض وكذلك رسوم التنازل , وتبين أن قيمة هذه المخالفات 238 مليونا و722 ألفا جنيه وتم الموافقة على الطلب بسداد المبلغ المطلوب وحفظ القضية , يذكر أن محمود الجمال هو صهر جمال مبارك .

Advertisements

حسين سالم يتنازل عن أكثر من 5 مليار جنيه:

أما ثانى المتصالحين فهو رجل الأعمال حسين سالم وأبنائه والذين تقدموا بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح فى 4 قضايا وهى “أرض البياضية” و”غسيل الأموال” و”مخالفات شركة ميدور” و”تصدير الغاز إلى إسرائيل” ,و انتهى جهاز الكسب غير المشروع بالتصالح معه مقابل تنازله عن5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها ممثلة في 21 أصلا من الأصول المملوكة له التى تمثل 75 % من ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها ,أما ثالث المتصالحين فهو وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذى تقدم بطلب للجنة استرداد الأموال المهربة للتصالح فى 4 قضايا هى “الكسب غير المشروع” و”تراخيص الحديد” و”صندوق تنمية الصناعات” و”مركز تحديث الصناعة” , ووصلت المخالفات 660 مليون جنيه والتي قام بتسديدها مقابل التصالح ,أما رابع المتصالحين ,رجل الأعمال سليمان عامر, الذى تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح فى قضية ارض السليمانية مقابل تنازله عن 360 فدانا مسجلة باسمه فى الشهر العقارى التى تزيد قيمتها عن 2 مليار و330 مليون جنيه.