مشادة كلامية بين أحد النواب في مجلس الشعب ووزير التموين بسبب ارتفاع سعر السكر مرتين متتاليتين

مشادة كلامية قد حدثت بين وزير التموين و أحد النواب في مجلس الشعب ، و قد نشأت تلك المشادة الكلامية خلال الاجتماع الخاص باللجنه الاقتصادية اليوم في مجلس النواب و الذي قد تم عقده خلال أحداث اليوم الأحد الموافق 12/2/2017 ، الجدير بالذكر أن تلك المشادة الكلامية و التي قد نشأت بين أحد النواب في مجلس الشعب وكذلك وزير التموين قد أدت الي سيطرة التوتر علي جلسه اليوم و التي قد تم عقدها من أجل القيام بمناقشة الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي ، الجدير بالذكر أن النائب “فتحي الشرقاوي” قد قام خلال الجلسة بالعتبير عن الاستياء الذي قد أصابه و كذلك الانتقاد الذي تشكل لديه و ذلك من القرار الذي قد اتخذه وزير التموين خلال الفترة الماضية و قيامة برفع الأسعار الخاصة بالسلع و المنتجات التموينية مرتين متتاليتين خلال فترة وجيزة ، و خاصة الأسعار الخاصة بسكر التموين .

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و قد جاءت المشادة الكلامية أولا بقول النائب “فتحي الشرقاوي ” موجها كلامة الي وزير التموين خلال الجلسه متسائلا عن السبب وراء رفع الأسعار الخاصة بسكر التموين ، و بالتالي فقد كان رد فعل وزير التموين الانفعال الذي قد أبداه و أيضا التهديد الذي قد قام به بأنه سيترك الجلسة و يرحل ، و قد بدي الانفعال في قول وزير التموين ” عيب تقولي حرام عليك ، و قد ارتفع صوت وزير التموين بعدها موجها كلامه الي النائب ” متقوليش كده ” مرددا مرتين ، الأمر الذي قد دفع النائب الي رفع صوته هو الأخر متسائلا ” انت بتزعقلي؟ ” مكملا ” لازم نعلمك الأدب” هذا و قد واصل الوزير بعدها ابدائه لرفض حديث النائب بأنه يرفض قول النائب له حرام عليك معللا ذلك بأنه قد ذكر العديد من الأسباب التي قد دفعته الي ذلك قائلا مينفعش بعد كل اللي قولته ده تقولي حرام عليك .

و قد قام “علي مصيلحي” وهو رئيس اللجنه ببذل قصاري جهده من أجل العمل علي تهدئه المناقشة التي قد احتدت بين كلا من النائب ووزير التموين ، و قد حاول كذلك القيام باقناع وزير التموين بعدم الانسحاب من الجلسة و قال أيضا بأنه لا يقبل أن يقوم أحد بتوجيه اتهامات الي أخر بدون الاستناد الي أدلة تثبت ذلك و الا فانهم بتلك الطريقة علي وشك فقد الوسائل التابعه للرقابة و التي تحافظ علي النظام و كان رد الفعل الذي قد صدر من النائب وقتها أنه لم يقوم بقول أي كلام مرسل و انما الكلام الذي قد تفوه به كلام مسند الي وقائع يعلمها الجميع .