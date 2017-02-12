حقيقة استخدام لحوم الحمير في عمل الحواوشي في العربات التي تنتشر في الشوارع

أكد اللواء “محمد حسن” وهو مدير الادارة العامة التابع لشرطة التموين التابعه الي وزارة الداخلية المصرية ، و ذلك خلال اللقاء الذي قام به خلال أحد البرامج التليفزيونية تحت اسم ” صباح دريم” و الذي يتم اذاعته علي القناه التليفزيونية دريم الفضائية خلال اليوم الأحد ، بأنه خلال الفترة الحالية تقوم الأجهزة الرقابية التابعه للدولة بالعمل بشكل مستمر من أجل العمل علي المحافظة علي صحة و سلامة المواطن المصري ، و أيضا من أجل العمل علي حفظ حقوق المصريين و ايصال حقوقهم علي أكمل وجه .

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هذا بالاضافة الي أنه قد تحدث عن انتشار مجموعة من الأخبار عبر المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي و علي رأسها الفيس بوك و الذي انتشر خلال الفترة الماضية و استخدام الباعه لحوم الحمير من أجل القيام بصناعه الحواوشي و بيعه للمواطنين في العربات التي تقف في الشوارع ، فقد قام خلال التصريح الذي قام به بنفي صحه هذه الاشاعه تماما ، هذا بالاضافة الي أنه قد أكد أنه من العار أن يتم الحديث عن اللحوم القيام بتداول لحوم غير مصرح بها .

هذا بالاضافة الي أنه قد تم خلال الفترة الماضية العمل علي ضبط مجموعة من المزارع و التي تقوم بالعمل علي ذبح الحمير و استخدام الجلود التابعه لها و العمل علي تصديرها للخارج كأحد الوسائل التي لجأ اليها المزارع للكسب السريع ، هذا و قد أكد أن بعض تلك المزارع تقوم بعد القيام ببيع الجلود الخاصة بالحمير يقومون ببيع اللحوم المتبقية من الحمير الي المزارع التي تقوم بتربية الكلاب و القطط .

هذا بالاضافة الي أنه قد أكد خلال التصريح الذي قام به بأن جميع من تم ضبطهم و قد تم اثبات تورطهم في القيام بذبح الحمير و استخدام اللحوم الخاصة بها في صناعه الأطعمه و بيعها من خلال العربات التي تقف في الشارع أو حتي بيع اللحوم الخاصة بها ضمن اللحوم المجمده ، فانه قد تم ضبطه خلال الفترة الماضية بالاضافة الي عمل محضر له بما قام به و تم تحويلة الي النيابة العامة كذلك ، و قد أكد في نهاية التصريح الذي قام به بأن الأجهزة الرقابية تسعي خلال الوقت الحالي من أجل العمل علي بذل قصاري جهدها من أجل منه أي تلاعب ممكن أن تتعرض له صحة المواطنين .