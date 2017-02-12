الحكومة تسعي الي استبدال الدعم التمويني بالدعم المادي لاغلاق الباب في وجه الفساد

أكد وزير التموين و كذلك التجارة الداخلة و ذلك خلال المشاركة التي قام بها و التي قد تمت يوم الأحد و التي قامت من خلال اجتماع قامت به اللجنه الاقتصادية التي تنتمي الي مجلس النواب ، فقد أكد خلال المشاركة التي قام بها أن وزارة التموين تسعي في الوقت الحالي من أجل العمل علي حصول كل مواطن علي البطاقة الذكية الوحيدة و التي يستطيع من خلال امتلاكها الحصول علي جميع الخدمات التي تقوم الحكومة بتقديمها الي المواطنين ، هذا بالاضافة الي ان الحكومة تسعي خلال الفترة القادمة علي أن تقدم الي المواطنين المستحقين دعم مادي و ذلك بدلا من الدعم التمويني الذي تقوم الحكومة بتقديمه في الوقت الحالي ، هذا و تسعي الحكومة بالعمل خلال الفترة القادمة علي استبدال الدعم التمويني بالدعم الماديو ذلك من أجل العمل علي سد جميع الثغرات التي من الممكن أن يلجأ الفساد الي استغلالها في طريقة الي القيان باستنزاف السلع التموينية التي تقوم الحكومة بتقديمها الي المواطنين .

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هذا بالاضافة الي أنه قد أكد السيد وزير التموين كذلك خلال المشاركة التي قام بها و التي قام من خلالها بمناقشة جميع الاجراءات التي قامت الحكومة بالانتهاء منها خلال الفترة الماضية و كان من بينها هو الانتهاء من حذف ما يقرب من مليون بالاضافة الي 200 ألف مواطن و ذلك من المواطنين الغير مستحقين للدعم و مذلك ما بي متوفي و مكرر و أيضا عدد من المسافرين خارج البلاد و الذين تزيد مده السفر الخاصة بهم عن 6 أشهر ، هذا بالاضافة الي أنه قد أكد أيضا خلال التصريح الذي قام به بأنه يوجد عدد 12 مليون بطاقة تموينية غير مكتملة البيانات ، و التي قامت بناء علي ذلك وزارة الانتاج الربي بالمطالبة من المواطنين ضرورة العمل علي استكمال البيانات الخاصة بهم و التي تتعلق ببطاقات التموين و ذلك حتي لا يتعرض المواطنين الي عدد من المشكلات التي من الممكن أن تواجههم ، أثناء حصولهم علي الدعم التمويني الخاص بهم و الذي تقوم الحكومة بتوفيره .