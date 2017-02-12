متطوعو “رساله” يطلقون القافله الطبية الاكبر لعام 2017

انتهت بالامس جمعية رساله للاعمال الخيرية من القافلة الطبية التي نظمتها في محافظة قنا ,والتي تعد الاكبر هذا العام 2017 ,حيث بدات القافله يوم 9 فبراير منطلقة من القاهرة والاسكندرية لتصل الى المحافظة يوم الجمعه وتبدا مهامها سريعا واستمرت لامس السبت الموافق 11 فبراير ,القافله شارك فيها اكثر من 60 طبيبا متطوعا في مختلف التخصصات ,وتكلفت القافله 2مليون ونصف جنيها.

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وشارك في القافله متطوعون من جمعية رساله بلغ عددهم 200 متطوع ومتطوعه من محافظات عدة ,تجمعوا جميعا لخدمة المريض المصري ,وقدمت القافله خدماتها لما يقرب من 20 الف شخص ,مابين توعية وتحاليل وكشوفات وروشتات ادوية بالمجان.ويذكر أن القوافل الطبيه والقوافل عامة لمحافظات الصعيد تكون على شكل معسكر “كامب” ,حيث ينطلق المتطوعون والاطباء وكافة المعدات الى المحافظة المراد مساعدتها ,ويعسكروا فيها يومين ويبداوا العمل فور وصولهم في اليوم الاول لينطلقوا الى الحالات المراد مساعدتها او الى مكان اقامة القافله الطبية ,ومن ثم يتوافد اليهم اليهم المرضي بعد الاعلان عن مكانها واوقاتها وعمل الدعيا الكافيه.

ونظم هذه القافله نشاط “القوافل الطبية” بجمعية رسالة وذلك بمساعدة من وزارة الصحه ومؤسسة نهر الخير.وصرحت مدير القوافل الطبية بجمعية رساله المهندسة سارة عثمان ان جمعية رساله تهتم دائما بالمناطق النائية والقري الفقيرة في الصعيد ,حيث تقوم الجمعيه بالكشف الدوري لهم وتوفيرا الاحتياجات والعلاج اللازم ,موضحه أن القوافل الطبية تشمل عمل تحاليل طبية مختلفة والكشف الطبي من مختلف التخصصات وصرف الادوية مجانا علاوة على ذلك يقوم المتطوعون بتوعية السكان في القرية.

وذكرت مدير القوافل الطبية أن هناك 60 طبيبا قاموا بالكشف على 8000 مريض في 4 قري مختلفة بمحافظة قنا وهم :قرية “دندرة” ,مركز قنا ,وقرية “حجارزة” ,مركز قوص ,و”قرية الكرنك” ,مركز ابو تشت ,و أخيرا قرية “الظافرية” ,بقفط ,وذكرت أن المتطوعين قاموا بدور كبير جدا في القافله حيث قاموا بحملات توعية للمنازل وعمل حفلات اطفال لتوعيتهم ,وتم توعية كبار السن عن الامراض الشائعه كالسكر والضغط ,كما قاموا بتنظيم الكامب ومساعدة الاطباء في الكشف علي الحالات ,وكذلك قامزوا بتقديم الادوية للمرضي.

كما اشتملت القافلة الطبية الاكبر في 2017 حتى الان على حملة لتسليم سماعات طبية لضعاف السمع في قري محتاجه في قنا وهي: أولاد عمرو ,وأبو طشت ,ونجادة وذلك بمشاركة مؤسسة نهر الخير بالمحافظة,وقالت ريهام محيسن ,مدير ادارة التواصل بجمعية رساله ,أن القوافل الطبية من الانشطه التي تقوم بها الجمعية لمساعدة القري الفقرية والنائية والتي تحرص الجمعية على مساعدتهم دائما ,وخاصة تلك القري التي لا يستطيع اهلها الوصول الى الوحدات الصحيه بسهولة ولا يستطيعون التكفل بالعلاج .

وأكدت محيسن ان الجمعيه تقوم بعمل مسح للقري المختلفه وذلك بعمل “استكشاف” للحالات والقري لتحديد مدي احتياج القري وعدد المستفيدين والمناطق الاكثر احتياجا.وفي نهاية المقافلة ,وجه عبد المنعم الأشول ,أحد الاطباء المتطوعين في القافله ,نصيحه للشباب المتطوع في الجمعيه بضرورة الاستمرار في العمل التطوعي وبذل اقصي الجهود لمساعدة القري الفقيرة والتمسك بلك حتى مع مشاغل الحياة وملهياتها المختلفه مؤكدا على اهمية مايقومون به من دور في خدمة المجتمع وان هناك من ينتظرهم ويعتمد عليهم في تلبية الاحتياجات الاولية لهم.