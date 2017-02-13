الإدارة العامة للمرور: تنصح بتجنب الفرملة المفاجئة أثناء هطول الأمطار منعا للحوادث

أصدرت الإدارة العامة للمرور بيان لها صباح اليوم الإثنين الموافق 13/2/2017، حيث تحذر السادة السائقين من بعض النقاط المرورية التى يجب أن يكونوا على دراية بها أثناء القيادة فى اطار حالة الطقس السيئة التى قد أعلنت عنها الأرصاد الجوية وشهدتها عدد من محافظات مصر المختلفة، حيث تنصح الإدارة العامة للمرور أن يقوم السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة وخاصة فى المحافظات التى يهطل فيها الأمطار بوجه عام، حيث أشارة إدارة المرور إلى دواسة الفرامل وكيفية استخداما فى حالة هطول الأمطار، حيث أكدت المرور على تجنب الفرملة المفاجئة من السائقين أثناء وجود الأمطار فى وقت القيادة وذلك منعا للحوادث ولأجل سلامة قائد المركبة.

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طبقًا لتصريحات الارصاد الجوية وما شهدتها عدد من محافظات مصر من هطول الأمطار، شهدت عدد من الطرق السريعة بالإضافة إلى الطرق الصحراوية والطرق الزراعية الأخرى التى تؤدي إلى كلاً من محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة هطول أمطار كثيفة ووصلت إلى سيول فى بعض المناطق وبعض من الطرق ايضًا، وجاء من ضمن هذه الطرق طريق إسكندرية الزارعى ووالطريق الصحراوى كما هطلت الامطار على طريق بلبيس الزراعى وطريق أسيوط الغربى وطريق أسيوط الزراعى وأغلب الطرق التى تؤدي الى محافظات الصعيد والمؤدية إلى طريق الفيوم والكريمات، وقد أمرت إدارة المرور بإنتشار الخدمات المرورية على هذه الطرق المرورية خصيصًا من أجل مساعدة السائقين فى اطار موجة الطقس السيئة التى اجتاحة هذه المناطق.

وجاء تحذير اللواء عادل زكى، الإدارة العامة للمرور ومساعد الوزير، إلى جميع السائقين، حيث حذرهم من القيادة بوجه عام أثناء هطول الأمطار، وذلك منعا لإنزلاق العجلات بالإضافة إلى تجنب الفرملة المفاجئة، وقد أشار على من يضطر إلى القيادة أثناء هطول الأمطار بأن يقوم بالحذر فى حالة حدوث انزلاق على الطريق يجب على الفور رفع القدم عن دواسة الوقود، ثم عليه توجيه المقود المستخدم فى القيادة بشكل جيد، إلى الجهة التى تزحلق العجلات الخلفية ناحيتها حتى يستطيع السيطرة على السيارة ويتمكن من أن تعود المركبة الى مسارها الصحيح ، وذلك منعا للحوادث.