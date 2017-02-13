وزارة الإسكان: طرح 17 ألف وحدة سكنية للحجز فى إبريل المقبل بالعاصمة الإدارية

أعلنت وزارة الإسكان عن طرحها 17 ألف وحدة سكنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة من أجل الحجز فى شهر أبريل المقبل، حيث جاءت تصريحات مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، المهندس “خالد عباس”، أنه قد تقرر طرح عدد كبير من الوحدات السكنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة فى شهر إبريل القادم من أجل أن يتمكن المواطنين من الحجز فيها، حيث بلغت عدد الوحدات التى من المقرر أن يتم طرحها من قبل وزارة الإسكان حوالى 17 ألف وحدة سكنية ليكون مقرهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعن مساحات الوحدات السكنية المعروضة قد صرح أن الوحدات بمساحات مختلفة، حيث تتراوح مساحتها ما بين ١٣٠ مترًا وحتى ١٨٠ مترًا، وأن موعد طرح الوحدات السكنية سوف يكون فى شهر إبريل المقبل ، وتحديدًا عقب الانتهاء من طرح الأراضى الخدمية والسكنية التى يتم إنشائها للمطورين العقارين.

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وقد ورد أن الوحدات السكنية المعروضة يتم إنشائها حاليًا على أرض الواقع بمعدلات جيدة، حيث يتابعها الوزير بشكل شبه يومي ومن المتوقع الانتهاء منها فى وقت قياسى، حيث يتابع الوزير شركات المقاولات بنفسه ويتأكد من مدي التزامها بالجدول الزمنى من أجل تحقيق جزء من حلم مصر المستقبلى، وجدير بالذكر أن المدينة يتم إنشائها على غرار المدينة الذكية وبناءًأ على هذا يتوقع أن تشهد هذه الوحدات السكنية إقبال كبير من كلاً من المستثمرين ورجال الاعمال والمواطنين العادين، وجدير بالذكر أن التحكم فى البنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة سوف يكون فى المستقبل عن طريق النت، حيث يتم التحكم فى الإنارة ومحطات الكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية بالمدينة.

وقد تم طرح كراسات الشروط الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد تم بيع حوالى 74 كراسة حجز شروط أراضى العاصمة الإدارية فى أول يوم فتح باب طرحت فيه كراسات الشروط للمواطنين والمستثمرين، ويعد هذا دليل قوي على الإقبال الكبير الذى سوف تشهده هذه الوحدات السكنية من قبل المطورين وكبار شركات التطوير العقارى وغيرها من المستفيدين منها.

وقد صرحت بعض المصادرالخاصة، أنه بخصوص الخصم الذى حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تصريحاته بخصوص أراضي العاصمة الجديدة سوف يستفاد منه كافة الشركات التى سوف تحصل على أراضى وزارة الإسكان بالعاصمة الغدارية فى الطرح الأول، حيث بلغت نسبة الخصم الذى أعلن عنها السيسى حتى 25%، لحيث تقرر أن بيع هذه الأراضي الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة سوف يكون عن طريق الأظرف المغلقة، حيث أكد على أنه لن يكون هناك مزاد علنى أو قرعة علنية، وقد فتحت شركة العاصمة الإدارية الجديدة أبوابها منذ اليوم لاستقبال طلبات السادة الراغبين فى شراء كراسة الشروط من الشركات الكبرى لحجز 1500 فدان.