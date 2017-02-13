الخطوط الجوية السعودية تفتتح صالات الفرسان للضيوف المميزين بمطار القاهرة الدولى

افتتحت الخطوط الجوية السعودية اليوم الإثنين الموافق 13/2/2017، صالة بأسم “صالات الفرسان” داخل مطار القاهرة الدولى، حيث توجد “صالات الفرسان” بصالة 2 بالمطار، وتعد هذه الصالة هى الأولى من نوعها والتى يتم إنشائها خارج المملكة العربية السعودية، حيث نقلت بعض الانباء عن وكالة “واس” السعودية، مدير عام الخطوط الجوية السعودية، صالح الجاسر، قد صرح اليوم أن صالات الفرسان التى تم افتتاحها اخل مطار القاهرة الدولى سوف توفر للسادة الضيوف المميزين التابعين إلى الخطوط السعودية عدد كبير من الخدمات المميزة والمتكاملة، ويسعى جاسر الآن إلى عمل بعض التوسعات فى هذه الصالات، وذلك من اجل تنفيذ إستراتيجية التطوير الشامل لمستوى الخدمات التى سوف تقدمها الصلات وذلك فى إطار مبادرات برنامج التحول الذى تسعى حاليًا مؤسسته إلى تنفيذهعلى مستوي المؤسسة باللإضافة إلى شركاتها ووحداتها الإستراتيجية.

Advertisements

وقد جاءت تصريحات مدير عام الخطوط الجوية السعودية، أن صالة الفرسان التى تم افتتاحها داخل مطار القاهرة تبلغ مساحتها 1500 متر مربع، وتسعى الخطوط الجوية السعودية لإلى تطويرها فى الفترة المقبلة، حيث تضم حاليًا عدد من المناطق الخاصة بالأعمال التى تم تزويدها بالخدمات والأدوات اللازمة لإحتياجات المسافرين المميزين على الخطوط السعودية، بحيث تصبح فى النهاية مكانا مثاليا من أجل استخدامها فى إدارة ومتابعة أعمال المسافرين على متن خطوطها الجوية، حيث أشار الجاسر فى تصريحاته أن صالات الفرسان تتسع حوالى 250 مسافرا حيث يمكن أن يزيد العدد ويرتفع إلى 300 فرد.

وبالنسبة لصالة الفرسان قد صممت من أجل أن تحتوى على منطقة خدمات، حيث يوجد بها منطقة خاصة لإعداد الوجبات الساخنة والوجبات الباردة بالإضافة إلى الخفيفة كما يوجدب بها بعض المناطق لمناسبة للإنتظار، ويوجد بصالة الفرسان خدمات خاصة من أجل رجال الأعمال المميزين بالخطوط الجوية السعودية حيث تشمل الصالة على غرفة اجتماعات متكاملة مجهزة بكل ما يلزم لإنجاز الأعمال المرادة مع وجود غرف خاصة للأطفال، وقد تم تصميم بعض الخدمات الخاصة من أجل ذوى الاحتياجات الخاصة داخل صالات الفرسان.