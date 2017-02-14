مصادر برلمانية: ترشيح “مروان” لوزارة الشؤون البرلمانية و”عرفات” للنقل بالتشكيل الجديد

تواترت الانباء اليوم من مجلس الشعب عن ماهية التشكيل الوزارى الجديد والذى يتم الان مناقشتة وعرضة على نواب البرلمان وانه لمن الجدير بالذكر انه خلال الايام السابقة قد حاز موضوع التعديل الوزارى المرتقب اهتمام الكثيرين وخاصة النخبة من السياسيين والمفكرين وايضا من مختلف اطياف الشعب المصرى الفكرية والسياسية وراحت التكهنات باسماء الوزراء الجدد تظهر على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر وراحت التسريبات تنتشر هنا وهناك حتى قبل الاعلان عن اسماء الحقائب الوزارية التى سوف يتم التعديل بها وضخ دماء جديدة ولكن لايخفى على الجميع ان الحقائب الوزارية بوزارة المهندس شريف اسماعيل والتى تخص الوزارات الخدمية والمجموعة الاقتصادية هى المرشح الاول للتعديلات لما تشهدة تلك الحقائب الوزارية من اعباء ومتاعب ومسؤليات جسام تتعدى قدرات المسئولين المتواجدين على راس تلك الحقائب وايضا تلك الوزارت لابد من ضخ دماء جديدة بها لما يعانية المواطن المصرى محدود الدخل من معاناة جراء تاخر تلك الوزارات عن القيام بدورها الخدمى او الاقتصادى والتحسينى على حد سواء مما جعل المواطن المصرى لا يشعر بعدم تحسن ولذلك تم التجهيز لتعديلات وزارية شاملة من اجل تحسين الاوضاع الاقتصادية والخدمية بالدولة.

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تكهنات عن التعديل الوزارى الجديد من داخل مجلس الشعب.

هذا وقد انتشرت شائعات على المواقع الاليكترونية اليوم تتوقع وتسرب اسماء الوزارء الذىين حملوا حقائب الوزارات التى تم تغييرها حيث أعلنت صفحة منسوبة للدكتور على المصيلحى، والذى يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الأقتصادية بمجلس النواب والذى قد قدم استقالتة اليوم ، عن توليه وزارة من اهم الوزارات الخدمية والتى تشهد احتكاك يومى مع المواطن المصرى البسيط وههى حقيبة وزارة التموين وانة لمن الجدير بالذكر ان نفس الشخص وهو الدكتور على المصيلحى قد شغل نفس المنصب سابقا فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وكان قد حقق استقرارا وتقدما ملحوظا انذاك فى منصب وزير التموين والتجارة الداخلية. وايضا كما انتشرت التسريبات على المواقع الاليكترونيى انتشرت التسريبات من داخل مجلس الشعب حيث كشف منذ قليل مصدر برلماني لـ”الوطن”، كشف عن أن التعديل الوزاري المرتقب و الذي وصل إلىرئيس مجلس الشعب المصرى الدكتور علي عبدالعال، يتضمن ترشيح المستشار عمر مروان،لتولى حقيبة وزارية هامة وهى وزيرا لشؤون مجلس النواب، وايضا ترشيح السيد هشام عرفات وذلك لتولى حقيبة وزارية تحتاج الى تطوير كبير وعمل جاد الا وهى وزارة النقل.