المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يعلن في بيان رسمي تحقيق انجاز جديد في قطاع المنتجات البترولية

قامت رئاسة الجمهورية خلال الدقائق القليلة الماضية باصدار بيان ، و الذي قد تضمن النتائج التي قد وصل اليها اللقاء الذي قام به السيسي مساء اليوم الموافق الاثنين 13/2/2017 ، و الذي قام به مساء اليوم مع ” كلاوديو ديسكالزي” و هو الرئيس التنفيذي التابع لشركة “ايني” و هي شركة ايطالية ، و أيضا “بوب دادلي” و هو أيضا الرئيس التنفيذي التابع لشركة بريتيش بتروليوم “بي بي” البريطانية ، و الجدير بالذكر أن السيسي قد قام اليوم بعقد هذا اللقاء بحضور “شريف اسماعيل ” و هو رئيس مجلس الوزراء ، بالاضافة الي الوزير الخاص بالبترول و أيضا الثروة المعدنية .

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هذا و الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير “علاء يوسف” قد أكد خلال البيان الذي قام به منذ قليل بأن الرئيسين التنفيذين للشركتين العملاقتين و اللذين قد قام السيسي مساء اليوم بعقد اللقاء معهم ، قد أعربا خلال اللقاء الذي قاما به مع السيسي مساء اليوم عن السعادة التي قد انتابتهم و ذلك خلال تواجدهم في مصر في الفترة الحالية و ذلك من أجل العمل علي المشاركة في المعرض الدولي للبترول في مصر خلال الفترة الحالية ، هذا و قد أكدا أيضا بأن المؤتمر الذي سيتم خلال الفترة القادمة سيكون فرصة مناسبة جدا و ذلك من أجل العمل علي تبادل الخبرات و كذلك الأفكار حول مجال الصناعات البترولية ، هذا بالاضافة الي القيام خلال الفترة القادمة بمتابعه كافة التطورات التي تشهدها الصناعات القائمة علي الموادالبترولية ، هذا بالاضافة الي العمل علي متابعه المشاريع التي يتم اقامتها في الفترة الحالية .

هذا بالاضافة الي أن المتحدث الرسمي قد أوضح خلال البيان الذي قام به أن الرئيس قد رحب بالرؤساء التابعين للشركات الأجنبية و ذلك من أجل العمل علي تفعيل الرؤية الاستيراتيجية لمصر و قد أوضح بأن الدولة تعمل خلال الفترة القادمة علي تطبيق الأتي :