المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يعلن في بيان رسمي تحقيق انجاز جديد في قطاع المنتجات البترولية

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المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يعلن في بيان رسمي تحقيق انجاز جديد في قطاع المنتجات البترولية
السيسي

قامت رئاسة الجمهورية خلال الدقائق القليلة الماضية باصدار بيان ، و الذي قد تضمن النتائج التي قد وصل اليها اللقاء الذي قام به السيسي مساء اليوم الموافق الاثنين 13/2/2017 ، و الذي قام به مساء اليوم مع ” كلاوديو ديسكالزي” و هو الرئيس التنفيذي التابع لشركة “ايني” و هي شركة ايطالية ، و أيضا “بوب دادلي” و هو أيضا الرئيس التنفيذي التابع لشركة بريتيش بتروليوم “بي بي” البريطانية ، و الجدير بالذكر أن السيسي قد قام اليوم بعقد هذا اللقاء بحضور “شريف اسماعيل ” و هو رئيس مجلس الوزراء ، بالاضافة الي الوزير الخاص بالبترول و أيضا الثروة المعدنية .

هذا و الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير “علاء يوسف” قد أكد خلال البيان الذي قام به منذ قليل بأن الرئيسين التنفيذين للشركتين العملاقتين و اللذين قد قام السيسي مساء اليوم بعقد اللقاء معهم ، قد أعربا خلال اللقاء الذي قاما به مع السيسي مساء اليوم عن السعادة التي قد انتابتهم و ذلك خلال تواجدهم في مصر في الفترة الحالية و ذلك من أجل العمل علي المشاركة في المعرض الدولي للبترول في مصر خلال الفترة الحالية ، هذا و قد أكدا أيضا بأن المؤتمر الذي سيتم خلال الفترة القادمة سيكون فرصة مناسبة جدا و ذلك من أجل العمل علي تبادل الخبرات و كذلك الأفكار حول مجال الصناعات البترولية ، هذا بالاضافة الي القيام خلال الفترة القادمة بمتابعه كافة التطورات التي تشهدها الصناعات القائمة علي الموادالبترولية ، هذا بالاضافة الي العمل علي متابعه المشاريع التي يتم اقامتها في الفترة الحالية .

هذا بالاضافة الي أن المتحدث الرسمي قد أوضح خلال البيان الذي قام به أن الرئيس قد رحب بالرؤساء التابعين للشركات الأجنبية و ذلك من أجل العمل علي تفعيل الرؤية الاستيراتيجية لمصر و قد أوضح بأن الدولة تعمل خلال الفترة القادمة علي تطبيق الأتي :

  1. أن تصبح مصر أحد المراكز الاقليمية التي يتم خلالها تجارة و تداول المنتجات البترولية و الغاز .
  2. العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق المناخ الملائم لها
  3. العمل علي تطوير المعامل التي تقوم بالتكرير بالاضافة الي البنية التحتيه للصناعه
  4. العمل علي الاستمرار في تحسين الكفاءه من خلال الجهود التي تستمر الدولة في بذلها خلال الفترة الحالية و أيضا العمل علي تطوير المستويات الخاصة بالأداء الخاص بالعاملين في القطاع .

 