بالأسماء.. الحركة الكاملة لتنقلات وزارة الداخلية

وافق اليوم االواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية على حركة التنقلات التى سوف تحدث بوزارة الداخلية وذلك من اجل التحديث والتطوير المستمر ضمن سياسة وزارة الداخلية التى تقوم بها الوزارة من اجل تطوير نفسها والاستفادة من كل الجهود المتاحة وايضا الاستعانة بكوادر من رجالها الاوفياء من اجل ارساء الامن والسلم الداخلى فى الشارع المصرى حيث تتحمل وزارة الداخلية اعباء كثيرة من مهاجمة الخارجين عن القانون وايضا ضبط السلع المهربة وايضا حفظ الامن العام للمواطن المصرى ومكافحة الارهاب والمخدرات والحد من انتشار الجريمة وارساء مبادىء القانون.

Advertisements

اسماء التنقلات التى حدثت بالوزارة

لواء / سمير عبد المجيد مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية . لواء / محمد عبد الحميد يوسف ​مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان . لواء / محمود دياب مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات . لواء / محمد الشربينى مساعد الوزير لقطاع التدريب . لواء / أحمد شاهين مساعد الوزير لقطاع الوثائق . لواء / لطفى عياد مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأحوال المدنية . لواء د / أحمد العمرى مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة . لواء / أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية . لواء / مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية . لواء / محمد الخليصى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون . لواء / هشام يحيى مدير كلية الشرطة . لواء / ياسر صابر مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة . لواء / أحمد عبد الغفار السيد مدير أمن الوادى الجديد . لواء / عادل تونسى مدير أمن بنى سويف . لواء / قاسم محمد قاسم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات . لواء / خالد شلبى مدير أمن الفيوم . لواء / علاء الدين متولى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة .

هذا وسوف يتم العمل بتلك الحركة الجديده إعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 13 فبراير الجارى .