مفاجأت يتم تفجيرها تتعلق بالتعديل الوزاري الجديد

سيتم خلال الساعات القليله القادمة الاعلان عن التشكيل الوزاري الجديد ، و الجدير بالذكر أنه قد انتشرت خلال الفترة الماضية العديد من التكهنات و التي قام البعض باطلاقها و التي تتعلق بالباقيين من الوزراء و أيضا من سيتم استبدالهم خلال الفترة القادمة مع الاعلان عن التشكيل الوزاري الجديد خلال الساعات القليلة القادمة و يضاف عدد من الأسماء الجديدة الي التشكيل الوزاري الخاص بالوزارة الجديدة ، هذا و الجدير بالذكر أنه قد قامت خلال الفترة الماضية مجموعة من المصادر الصحفية بالتأكيد علي أنه يوجد عدد من الأسماء في الوزارة و هم من سيكونوا ضمن التشكيل الوزاري الجديد و لن يتم استبدالهم ، هذا و قد جاءت تلك الأسماء التي ستستمر ضمن التشكيل الوزاري الجديد كالأتي:

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الفريق الأول صدقي صبحي وهو وزير الدفاع للبلاد

اللواء مجدي عبد الغفار و هو وزير الداخلية للبلاد

اللواء محمد عصام وهو وزير الانتاج الحربي للبلاد

المستشار حسان عبد الرحيم و هو وزير العدل للبلاد

سامح شكري وهو وزير الخارجية للبلاد

هذا و الجدير بالذكر أنه من أبرز المتولين الحقائب الوزارية خلال التعديل الوزاري الجديد و الذي سيتم من خلاله تشكيل الوزارة خلال الفترة القادمة فقد لوحظ أن أغلب المتولين الحقائب الوزارية في البلاد ضمن التشكيل الوزاري الجديد هم من ضمن رجال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، هذا و كان من بينهم الدكتور علي المصيلحي وهو وزير التضامن الأسبق و الذي قد رشح خلال التعديل الوزاري الجديد للقيام برئاسة وزارة الاستثمار ، هذا بجانب انتشار العديد من الأخبار و التي تفيد بقيام الرئيس السابق لمركز المعلومات في المجلس الخاص بالوزراء و هو الدكتور هشام الشريف و الذي كان من بين التشكيل الوزاري لمحمد حسني مبارك فيما سبق ، هناك أنباء حول توليه وزارة التنمية المحلية و ذلك ضمن التشكيل الوزاري و الذي سيتم لاعلان عنه خلال الساعات القليله القادمة ، هذا بجانب انتشار مجموعة من الأخبار حول التشكيل الوزاري الجديد و التي تفيذ بأن كلا من وزير القوي العاملة و وزير السياحة و كذلك وزير الزراعة قد تم استبعادهم من التشكيل الوزاري الجديد .